Саша Везенков: Мечтая да видя пълна зала на 26 ноември в София

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков отправи призив към феновете преди домакинството на националния тим за мъже срещу Дания на 26 ноември.

„За мен няма по-голяма чест и по-голяма гордост от това да играя за България. Винаги съм го правел с цялото си сърце и с всички сили и възможности, които имам. Понякога е било достатъчно да побеждаваме, друг път - не. Истината е, че каквото и да направя, аз не бих могъл да успея сам. Успявам, защото имам до себе си своите съотборници в националния отбор, защото имам и подкрепата на треньорите, на целия ни щаб, но не на последно място - подкрепата и обичта на хората“, коментира Везенков, цитиран от уебсайта на Българската федерация по баскетбол, чието специално послание към родната публика идва броени дни преди представителният тим на България да се завърне след 12-годишно прекъсване в София за официален мач.

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На 26 ноември, от 19:00 часа в „Арена София“, Везенков ще поведе българския национален състав в евроквалификация срещу Дания.

„Не съм играл в София цяла вечност. Последният път, когато това се случи, бях на 19 години. Сега се вълнувам много от това, което предстои, но искам наистина с цялата си душа да подарим един невероятен ден на всички българи. Мечтая да видя пълна зала, мечтая да видя щастливи хора в трибуните, горди хора, които да дойдат на мача на 26 ноември, за да преживеят заедно с нас този момент. Аз ще бъда на 26 ноември в залата в София и ще очаквам всеки, който истински обича България и истински обича баскетбола да дойде, за да бъдем заедно“, добави най-полезният баскетболист в Евролигата.

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