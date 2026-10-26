Верстапен посочи два постоянни проблема в Ред Бул: Може би трябва да си говорим с жестове!

Макс Верстапен записа своя десети подиум за сезон 2026 във Формула 1 по време на Гран при на САЩ в Остин. Това бе шестото му поредно класиране в челната тройка след инцидента на пистата „Зандвоорт“. Макар статистиката да изглежда впечатляваща, резултатът на „Пистата на Америките“ далеч не донесе удовлетворение на нидерландеца.

Темпото на пилота в съботния ден показваше, че спечелването на полпозишъна е напълно реалистично – особено с оглед на силната му обиколка във втората фаза на квалификацията. В решителната трета част обаче сцеплението необяснимо изчезна. Въпреки че тренировките даваха надежди за битка за победата, според Верстапен поредица от дребни грешки и проблеми по време на неделното състезание са провалили плановете на тима.

Tried to replicate this as an emoji... failed 😅 #F1 || #USGP 🇺🇸 https://t.co/Wg6htqBrPJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 26, 2026

„Честно казано, беше доста разочароващо. Това просто не беше добро състезание за нас“, заяви Верстапен на официалната пресконференция след надпреварата.

Недоволството на пилота се дължи както на проблеми, преследващи отбора от известно време, така и на конкретни тактически решения за този уикенд, които се оказаха неизгодни. Верстапен призна, че по-меките комплекти гуми не са работили по очаквания начин, а подредбата на сериите от обиколки е била сгрешена.

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Нидерландецът отбеляза, че съперниците с по-твърди смеси са намерили отлично сцепление, на което Ред Бул не е успял да реагира адекватно. Отборът се е доверил твърде сляпо на практиката от предишните два старта, където меките гуми бяха най-бързи, но условията в Остин са се оказали напълно различни. Докато в последните стартове болидът RB22 се справяше отлично с опазването на по-меките гуми в оптимален работен прозорец, в Остин ситуацията бе коренно противоположна – факт, признат и от шефа на отбора Лоран Мекис.

Към стратегическите грешки се добавиха и оплаквания от задвижващата система. Верстапен съобщи по радиото за непостоянно поведение на двигателя при преминаването през завоите, а препоръките на екипа за корекции на двигателното спиране не дадоха пълен резултат. Забавяне при обслужването в бокса допълнително наруши състезателния му ритъм.

Макс Верстапен: Не разполагахме с достатъчно добро темпо

Освен трудностите със стратегията и агрегата в конкретния старт, два други фактора продължават да спъват Ред Бул през целия сезон: нарушената радиокомуникация и слабите потегляния на старта. По отношение на второто Верстапен обясни, че потеглянето му в Остин не е било изненадващо слабо, а просто е съответствало на традиционно посредственото ниво на тима през тази кампания.

Радиовръзката също се превръща в системен дефект. Проблемът стана видим още в Сингапур, когато постоянният състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе не чуваше пилота, налагайки преминаване към кодирани съобщения. Въпреки обещанията на Лоран Мекис за бързо и трайно решение, по неравната писта в Тексас комуникационни сривове претърпяха както Верстапен, така и Хаджар.

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В случая на Верстапен той не успяваше да чува Том Харт, който изпълняваше ролята на негов състезателен инженер през уикенда с цел изграждане на работно партньорство за бъдещето.

„Това не се случва за втори път, а вече не знам за кой пореден през тази година. Може би трябва да започнем да си общуваме с жестове! Вероятно ще излезе и по-евтино. Но сериозно – това е пълна катастрофа и е наистина разочароващо“, пошегува се Верстапен.

Всички тези фактори попречиха на Ред Бул да разгърне потенциала на болида RB22. Макар от тима да признават, че Андреа Кими Антонели и Мерцедес са разполагали с по-добро темпо, разочарованието на Верстапен идва главно от факта, че Ред Бул не успя да достигне собствените си цели.

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Снимки: Gettyimages