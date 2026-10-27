От Ред Бул обещаха анализ на стратегията на Верстапен след оплакването му в Остин

Отборът на Ред Бул ще проведе детайлен анализ за причините, довели до неочаквано високото износване на гумите при Макс Верстапен по време на Гран При на САЩ. Нидерландският пилот изрази открито съмнения относно подхода, избран от тима за надпреварата в Остин.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 пресече финалната линия на трето място на „Пистата на Америките“, на 17,485 секунди от победителя Андреа Кими Антонели. Ред Бул заложи при него на схема с две спирания с използването на меки, меки и средно твърди гуми. В същото време стратегията на състезателя на Мерцедес само с един стоп и преход от средно твърди към твърди смеси се оказа печелившият ход на пистата.

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След края на състезанието Верстапен отбеляза, че реализираният тактически план се е различавал от предварително договореното. Шефът на Ред Бул Лоран Мекис обаче уточни, че не се е запознал с конкретните оплаквания на Макс.

Пред медиите, Мекис сподели: „Не мога да коментирам точно думите му, тъй като не ги чух. Предполагам, че това, което може да го е изненадало, е решението ни да поставим меки гуми за втората серия от обиколки – ход, който беше нашата основна първоначална опция.“

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„За съжаление, както се видя, през тази втора част пострадахме от твърде голямо износване. Това е една от темите, които определено ще разгледаме заедно – защо се стигна до такава сериозна деградация в този период на състезанието.“

Ред Бул раздели стратегиите на Верстапен и съотборника му Исак Хаджар, който завърши на шеста позиция. Мекис обаче бе категоричен, че подборът на гуми и тактиката не са били определящият фактор в битката с Антонели.

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„Мисля, че Кими просто бе по-бърз от нас на пистата - заяви Мекис. - Няма смисъл да търсим оправдания в гумите или стратегията. Кими имаше по-добро темпо – поздравления за него за отличното представяне.“

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„Истината е, че вариантите с едно и две спирания бяха изключително близки като общо състезателно време. Затова и разделихме стратегиите на двете коли. По принцип имаме предимство пред конкуренцията, когато използваме по-меките смеси, но този път не съумяхме да се възползваме от него. Макс имаше сериозни затруднения с високата деградация при двата комплекта меки гуми, което несъмнено оказа негативно влияние върху резултата ни.“

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Снимки: Gettyimages