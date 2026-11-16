Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Въпреки че и двете титли във Формула 1 за 2026 година вече имат своите притежатели, до края на сезона остават цели три кръга, а първият от тях е в Лас Вегас. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд в Града на греха, като всички часове са в българско време.
Петък (20 ноември):
2:30 часа – Формула 1 първа тренировка
6:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота (21 ноември):
2:30 часа – Формула 1 трета тренировка
6:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (22 ноември):
6:00 часа – Формула 1 състезание (50 обиколки)
Снимки: Sportal.bg