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Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 16 ное 2026 | 09:58
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Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Въпреки че и двете титли във Формула 1 за 2026 година вече имат своите притежатели, до края на сезона остават цели три кръга, а първият от тях е в Лас Вегас. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд в Града на греха, като всички часове са в българско време.

Петък (20 ноември):
2:30 часа – Формула 1 първа тренировка
6:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (21 ноември):
2:30 часа – Формула 1 трета тренировка
6:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (22 ноември):
6:00 часа – Формула 1 състезание (50 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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