Исак Хаджар иска нов съединител за по-добри стартове

Исак Хаджар призова екипа на Ред Бул да промени конструкцията на съединителя в болида RB22 след разочароващия старт в състезанието за Гран При на САЩ.

Французинът потегли от трета позиция в Остин и имаше сериозни надежди за класиране на подиума. Лошото му потегляне обаче го свали зад пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън. В крайна сметка Хаджар пресече финалната линия на шесто място, след като бе изпреварен и от Ландо Норис заради по-добрата стратегия на съперника.

Watch the start reaction times of Charles and Lewis 👀 They were so close to contact approaching Turn 1 😮 #F1 #USGP @awscloud https://t.co/wzCjgbLgv3 — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

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В интервю за телевизия Sky Sports F1 след надпреварата младият състезател подчерта, че не е допуснал грешка при стартовата процедура и хвърли цялата вина върху техниката. Тези коментари идват на фона на думите на Андреа Кими Антонели, който след финала посочи на Макс Верстапен, че колата на нидерландеца също е потеглила по-бавно на старта.

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„Направих абсолютно всичко безупречно според процедурата, но се получи прекомерно отдаване на мощност от съединителя. Тези неща просто са извън моя контрол и започва сериозно да ме вбесява“, сподели Хаджар.

„Съединителят се нуждае от пълна преработка, тъй като в момента е прекалено крехък и не понася добре високите работни температури. Наистина е огромна борба“, добави френският пилот.

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Снимки: Gettyimages