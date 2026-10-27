Исак Хаджар иска нов съединител за по-добри стартове

Исак Хаджар призова екипа на Ред Бул да промени конструкцията на съединителя в болида RB22 след разочароващия старт в състезанието за Гран При на САЩ.
Французинът потегли от трета позиция в Остин и имаше сериозни надежди за класиране на подиума. Лошото му потегляне обаче го свали зад пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън. В крайна сметка Хаджар пресече финалната линия на шесто място, след като бе изпреварен и от Ландо Норис заради по-добрата стратегия на съперника.
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В интервю за телевизия Sky Sports F1 след надпреварата младият състезател подчерта, че не е допуснал грешка при стартовата процедура и хвърли цялата вина върху техниката. Тези коментари идват на фона на думите на Андреа Кими Антонели, който след финала посочи на Макс Верстапен, че колата на нидерландеца също е потеглила по-бавно на старта.
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„Направих абсолютно всичко безупречно според процедурата, но се получи прекомерно отдаване на мощност от съединителя. Тези неща просто са извън моя контрол и започва сериозно да ме вбесява“, сподели Хаджар.
„Съединителят се нуждае от пълна преработка, тъй като в момента е прекалено крехък и не понася добре високите работни температури. Наистина е огромна борба“, добави френският пилот.
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Снимки: Gettyimages