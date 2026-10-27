Чухте ли как феновете бурно освиркаха сенатора Тед Круз на подиума в Остин?

Американският сенатор Тед Круз бе посрещнат със силни освирквания по време на официалната церемония по награждаването след състезанието от Формула 1 за Гран при на САЩ в Остин, Тексас.

Круз, който е представител на Републиканската партия и близък съюзник на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, за да връчи трофея на победителя Андреа Кими Антонели, но при появата си бе залят от мощно недоволство от трибуните.

Embarrassing. Republican senator and Trump supporter @tedcruz brutally booed by the Austin crowd on the F1 podium. 🇺🇸 #COTA https://t.co/vgSgfmCqrH — Antonello Guerrera (@antoguerrera) October 25, 2026

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„Междинните избори наближават. Хората вече гласуват със своя глас“, коментира ситуацията журналистът от Sky Sports F1 Дейвид Крофт на фона на бурните реакции.

Сенаторът се качи на подиума, за да участва в награждаването на победителя Андреа Кими Антонели и завършилите в челната тройка Шарл Лeклер и Макс Верстапен.

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Американските избиратели ще се отправят към урните на 3 ноември, за да изберат новите членове на Конгреса – вот, който би могъл да окаже съществено въздействие върху останалата част от президентския мандат на Тръмп. Въпреки че самият Круз не участва в предстоящите избори, публиката ясно демонстрира негативното си отношение към него.

След финала на надпреварата Круз коментира в социалните мрежи, че е имал „невероятен ден“, и добави: „Погледите на целия състезателен свят бяха насочени към Тексас. Поздравления за Кими Антонели за голямата победа. За мен беше чест да връча шампионския трофей.“

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Програмата на Формула 1 предвижда стартове в Катар на 29 ноември и в Абу Даби на 6 декември, но остава неясно как точно ще приключи сезонът през 2026 година. Продължаващите конфликти и напрежението в Близкия изток създават несигурност, като се появяват предположения, че Съединените щати могат да задълбочат военните действия с Иран след междинните избори. Тръмп вече обяви, че ще изчака преминаването на изборния ден, преди да предприеме нови удари по Иран, а евентуално разрастване на конфликта би повлияло пряко върху плановете на шампионата в региона.

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Снимки: Gettyimages