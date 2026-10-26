Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Рос Смит отново е европейски шампион по дартс след драматичен финал в Дортмунд

  • 26 окт 2026 | 03:28
  • 470
  • 0
Рос Смит отново е европейски шампион по дартс след драматичен финал в Дортмунд

Рос Смит спечели за втори път в кариерата си Европейското първенство по дартс, след като победи Мартин Шиндлер с 11:8 лега във финала на турнира в Дортмунд. Англичанинът повтори успеха си от 2022 година, като този път триумфира срещу германец, подкрепян бурно от родната публика в зала „Вестфаленхален“.

По пътя към титлата Смит започна с победа с 6:4 над чеха Карел Седлачек, след което отстрани австралиеца Деймън Хета с 10:7. На четвъртфиналите англичанинът се справи с Люк Удхаус с 10:6, а на полуфиналите елиминира Гъруин Прайс с 11:7, въпреки че изоставаше с 1:4 в началото на срещата.

Финалът започна равностойно, но след първите пет лега Смит пое инициативата и спечели шест поредни, за да поведе с 8:2. При 9:3 изглеждаше, че титлата е почти решена, но Шиндлер отказа да се предаде. Германецът спечели четири последователни лега, включително с впечатляващи завършвания от 116 и 127 точки, и намали изоставането си до 9:7. Смит обаче запази самообладание в решаващите моменти и стигна до 10:8, след което получи възможност да затвори мача. Англичанинът пропусна първите си четири стрели за титлата, но при петия опит уцели двойно 5 и сложи край на двубоя.

Двамата финалисти завършиха с близки средни показатели. Смит постигна средно 92,92 точки на три стрели срещу 91,49 за Шиндлер. Англичанинът имаше сериозно предимство при максималните резултати от 180 точки – 10 срещу 5, докато германецът бе по-ефективен при завършванията – 53% срещу 47% за шампиона.

Турнирът предложи и няколко големи изненади. Най-значимата бе отпадането на световния шампион Люк Литлър, който загуби с 6:10 от Кшищоф Ратайски на четвъртфиналите. Още в първия кръг надпреварата напусна и Майкъл ван Гервен след поражение с 3:6 от Кевин Дутс.

С успеха Рос Смит стана едва петият играч в историята, спечелил повече от веднъж Европейското първенство. Това е третата му голяма титла в PDC след европейския триумф през 2022 година и успеха на World Series of Darts Finals през септември 2026-а. Англичанинът получи 150 000 британски лири от наградния фонд и се изкачи до шестото място в световната ранглиста.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Дадоха на Москва Световно по вдигане на тежести след четири години

Дадоха на Москва Световно по вдигане на тежести след четири години

  • 25 окт 2026 | 14:29
  • 1194
  • 0
Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

  • 25 окт 2026 | 13:45
  • 16900
  • 0
От волейболната зала до подиума на културизма: Необичайната трансформация на Роман Данилов

От волейболната зала до подиума на културизма: Необичайната трансформация на Роман Данилов

  • 25 окт 2026 | 13:36
  • 1125
  • 0
Доналд Тръмп се тревожи за дебюта на NFL в Париж

Доналд Тръмп се тревожи за дебюта на NFL в Париж

  • 24 окт 2026 | 08:41
  • 1784
  • 0
Полишев на турнир за младежи в Тунис

Полишев на турнир за младежи в Тунис

  • 24 окт 2026 | 03:38
  • 706
  • 0
Отборите на НСА станаха университетски шампиони по тенис на маса

Отборите на НСА станаха университетски шампиони по тенис на маса

  • 23 окт 2026 | 16:32
  • 560
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

  • 26 окт 2026 | 00:00
  • 37315
  • 248
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

  • 25 окт 2026 | 23:40
  • 18559
  • 5
Милан се вдигна след кошмара в Лига Европа и въпреки някои колебания остана непобеден в Серия А

Милан се вдигна след кошмара в Лига Европа и въпреки някои колебания остана непобеден в Серия А

  • 25 окт 2026 | 23:38
  • 9454
  • 8
Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 18882
  • 71
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

  • 25 окт 2026 | 17:54
  • 20581
  • 18
Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

  • 25 окт 2026 | 17:45
  • 40847
  • 132