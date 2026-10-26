Рос Смит отново е европейски шампион по дартс след драматичен финал в Дортмунд

Рос Смит спечели за втори път в кариерата си Европейското първенство по дартс, след като победи Мартин Шиндлер с 11:8 лега във финала на турнира в Дортмунд. Англичанинът повтори успеха си от 2022 година, като този път триумфира срещу германец, подкрепян бурно от родната публика в зала „Вестфаленхален“.

По пътя към титлата Смит започна с победа с 6:4 над чеха Карел Седлачек, след което отстрани австралиеца Деймън Хета с 10:7. На четвъртфиналите англичанинът се справи с Люк Удхаус с 10:6, а на полуфиналите елиминира Гъруин Прайс с 11:7, въпреки че изоставаше с 1:4 в началото на срещата.

NO MERCY FROM SMUDGER! This is a darting demolition job from Ross Smith! He wins FIVE straight legs to continue his march towards a second European Championship crown! 📺 https://t.co/C0gvzP3YL6 #ECDarts | Final https://t.co/12ebAE8d2i — PDC Darts (@OfficialPDC) October 25, 2026

Финалът започна равностойно, но след първите пет лега Смит пое инициативата и спечели шест поредни, за да поведе с 8:2. При 9:3 изглеждаше, че титлата е почти решена, но Шиндлер отказа да се предаде. Германецът спечели четири последователни лега, включително с впечатляващи завършвания от 116 и 127 точки, и намали изоставането си до 9:7. Смит обаче запази самообладание в решаващите моменти и стигна до 10:8, след което получи възможност да затвори мача. Англичанинът пропусна първите си четири стрели за титлата, но при петия опит уцели двойно 5 и сложи край на двубоя.

Двамата финалисти завършиха с близки средни показатели. Смит постигна средно 92,92 точки на три стрели срещу 91,49 за Шиндлер. Англичанинът имаше сериозно предимство при максималните резултати от 180 точки – 10 срещу 5, докато германецът бе по-ефективен при завършванията – 53% срещу 47% за шампиона.

DOUBLE DELIGHT IN DORTMUND! 🏆 Ross Smith reclaims the European Championship crown! The top seed defeats home hero Martin Schindler to seal his second title at the Westfalenhalle! 👏 📺 https://t.co/C0gvzP3YL6 #ECDarts | Final https://t.co/qku8FaLFZB — PDC Darts (@OfficialPDC) October 25, 2026

Турнирът предложи и няколко големи изненади. Най-значимата бе отпадането на световния шампион Люк Литлър, който загуби с 6:10 от Кшищоф Ратайски на четвъртфиналите. Още в първия кръг надпреварата напусна и Майкъл ван Гервен след поражение с 3:6 от Кевин Дутс.

С успеха Рос Смит стана едва петият играч в историята, спечелил повече от веднъж Европейското първенство. Това е третата му голяма титла в PDC след европейския триумф през 2022 година и успеха на World Series of Darts Finals през септември 2026-а. Англичанинът получи 150 000 британски лири от наградния фонд и се изкачи до шестото място в световната ранглиста.

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