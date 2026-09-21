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Рос Смит е новият шампион на Световните серии по дартс

  • 21 сеп 2026 | 11:17
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Рос Смит е новият шампион на Световните серии по дартс

Рос Смит спечели титлата на Финалите на Световните серии по дартс, след като надигра уелсеца Гъурин Прайс с 11:5 фрейма в решителния сблъсък. Престижният турнир от календара на PDC World Tour се проведе в зала AFAS Live в Амстердам, Нидерландия. 37-годишният английски състезател показа феноменална форма по време на целия състезателен уикенд и напълно заслужено вдигна трофея в нидерландската столица.

Пътят на Рос Смит до финалния мач премина през няколко изключително сериозни препятствия. В ранната фаза на надпреварата той елиминира нидерландеца Кевин Дутс (6:3) и англичанина Дарил Гърни (10:5). На четвъртфиналите Смит се справи със съпротивата на коравия северноирландец Джош Рок с резултат 10:7. Мястото си в директния спор за титлата англичанинът си осигури след труден полуфинален успех с 10:8 над друг представител на домакините – младия талант Джан ван Веен.

Самият финален двубой започна изключително равностойно, като двамата дартс майстори поддържаха много високо темпо и печелеха своите подавания. Повратният момент в срещата дойде при резултат 5:5, когато Прайс успя да изравни след страхотен лег от едва 11 стрели. Веднага след кратката почивка обаче Рос Смит наложи пълна доминация на сцената. Той пречупи съперника си с две поредни виртуозни затваряния на високи чекаути от 123 и 127 точки. Това отпуши серия от шест поредни лега в полза на Смит, с които той бързо стигна до крайното 11:5, подпечатвайки триумфа си с последен рунд от 14 стрели.

Статистиката от мача равностойно представяне при средните стойности, като новият шампион завърши с резултат 103.89 точки на три стрели, докато опонентът му остана малко под границата от 104 точки. Смит обаче доминираше по отношение на най-високите точкови стойности, нанизвайки цели 11 максимума, срещу едва 5 за Гъруин Прайс. Голямата разлика бе при чекаутите, където англичанинът бе доста по-прецизен с 45% успешни хвърляния, срещу едва 26% на "Ледения".

За заемащия 14-то място в световната ранглиста Рос Смит това е втора голяма телевизионна титла в кариерата му, като първата беше на Европейското първенство през 2022 година. Освен престижния трофей, англичанинът си тръгва от Амстердам и с чек за £100,000 от наградния фонд. Турнирът ще се запомни и с това, че уелсецът Джони Клейтън спря брутално победния ход на тийнейджърската сензация Люк Литлър още на четвъртфиналите с разгромното 10:4. По този начин Клейтън сложи край на амбициите на световния шампион Литлър да запише исторически пълен шлем от всички големи PDC титли в рамките на една календарна година.

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