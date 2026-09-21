Рос Смит е новият шампион на Световните серии по дартс

Рос Смит спечели титлата на Финалите на Световните серии по дартс, след като надигра уелсеца Гъурин Прайс с 11:5 фрейма в решителния сблъсък. Престижният турнир от календара на PDC World Tour се проведе в зала AFAS Live в Амстердам, Нидерландия. 37-годишният английски състезател показа феноменална форма по време на целия състезателен уикенд и напълно заслужено вдигна трофея в нидерландската столица.

Пътят на Рос Смит до финалния мач премина през няколко изключително сериозни препятствия. В ранната фаза на надпреварата той елиминира нидерландеца Кевин Дутс (6:3) и англичанина Дарил Гърни (10:5). На четвъртфиналите Смит се справи със съпротивата на коравия северноирландец Джош Рок с резултат 10:7. Мястото си в директния спор за титлата англичанинът си осигури след труден полуфинален успех с 10:8 над друг представител на домакините – младия талант Джан ван Веен.

SMITH WINS THE WORLD SERIES FINALS! 🌍👑



Ross Smith wins a maiden World Series of Darts Finals title and second Premier event of his career, defeating Gerwyn Price 11-5 after averaging almost 104 🔥 pic.twitter.com/U4eHg8W1Oo — PDC Darts (@OfficialPDC) September 20, 2026

Самият финален двубой започна изключително равностойно, като двамата дартс майстори поддържаха много високо темпо и печелеха своите подавания. Повратният момент в срещата дойде при резултат 5:5, когато Прайс успя да изравни след страхотен лег от едва 11 стрели. Веднага след кратката почивка обаче Рос Смит наложи пълна доминация на сцената. Той пречупи съперника си с две поредни виртуозни затваряния на високи чекаути от 123 и 127 точки. Това отпуши серия от шест поредни лега в полза на Смит, с които той бързо стигна до крайното 11:5, подпечатвайки триумфа си с последен рунд от 14 стрели.

Статистиката от мача равностойно представяне при средните стойности, като новият шампион завърши с резултат 103.89 точки на три стрели, докато опонентът му остана малко под границата от 104 точки. Смит обаче доминираше по отношение на най-високите точкови стойности, нанизвайки цели 11 максимума, срещу едва 5 за Гъруин Прайс. Голямата разлика бе при чекаутите, където англичанинът бе доста по-прецизен с 45% успешни хвърляния, срещу едва 26% на "Ледения".

🌍🏆 Ross Smith won a second major title of his career with an impressive victory in the World Series of Darts Finals last night.



The 2022 European champion doubled his major tally as he saw off Gerwyn Price 11-5 in yesterday's final in Amsterdam to scoop the £100,000 top… pic.twitter.com/ZAm8TMZrac — Darts Corner (@DartsCorner) September 21, 2026

За заемащия 14-то място в световната ранглиста Рос Смит това е втора голяма телевизионна титла в кариерата му, като първата беше на Европейското първенство през 2022 година. Освен престижния трофей, англичанинът си тръгва от Амстердам и с чек за £100,000 от наградния фонд. Турнирът ще се запомни и с това, че уелсецът Джони Клейтън спря брутално победния ход на тийнейджърската сензация Люк Литлър още на четвъртфиналите с разгромното 10:4. По този начин Клейтън сложи край на амбициите на световния шампион Литлър да запише исторически пълен шлем от всички големи PDC титли в рамките на една календарна година.

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