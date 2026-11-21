Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финалния турнир в Китай през декември

Петкратните европейски шампионки по бадминтон на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финалния турнир "HSBC BWF World Tour Finals 2026", който ще се проведе от 9 до 13 декември в Ханджоу (Китай). Надпреварата ще събере най-добрите състезатели за сезона и е рекорден награден фонд от 3 500 000 долара.

Във всяка от петте дисциплини участват само по осем играчи или двойки, класирани на базата на ранглистата HSBC Race to Finals. Допускат се максимум по двама представители от държава. Актуалните световни шампиони получават автоматична покана за участие, ако са в топ 20 на световната ранглиста.

Финалите започва с групова фаза (две групи по четирима във всяка дисциплина) от сряда до петък, продължава с полуфинали в събота и завършва с финалите на 13 декември.

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