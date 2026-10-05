Хъмфрис пречупи Прайс след невероятен обрат и триумфира с титлата на Световното Гран При по дартс

Люк Хъмфрис спечели престижната титла от Световното Гран При по дартс за 2026 година, след като триумфира на финала в Лестър с драматичен обрат от 0:3 до 6:4 сета срещу уелсеца Гъруин Прайс. Това е първият му голям индивидуален трофей за сезона, с който англичанинът прекъсна близо 16-месечна суша без ранкинг титла от телевизионен мейджър турнир и си върна второто място в световната ранглиста.

Макар да спечели Световното първенство на PDC през 2024 г., в последните години Хъмфрис остана в сянката на Люк Литлър, кото се превърна в истински доминант в професионалния дартс. Този път обаче тийнейджърът отпадна изненадващо още в първия кръг в Лестър и пред Хъмфрис се откри перфектна възможност да напомни за себе си под ярките светлини на прожекторите и този уикенд той доказа защо винаги трябва да бъде слаган сред фаворитите.

HUMPHRIES WINS THE 2026 WORLD GRAND PRIX 👑 Luke Humphries comes back from 3-0 down against Gerwyn Price to win 6-4 and claim a second double-start title 🙌 https://t.co/NOFwzfYHER — PDC Darts (@OfficialPDC) October 4, 2026

Пътят на шампиона започна с победа над Дейв Чиснъл с 2:0 сета в откриващия кръг – мач, който не беше от най-красивите, но му свърши работа. След това англичанинът буквално прегази следващите си двама съперници, без да им даде нито сет, побеждавайки Джърмейн Уатимена и Нилс Зоневелд с по 3:0. На полуфиналите Хъмфрис сренщна известни затруднения, но успя да пречупи Джеймс Уейд с 5:3 сета и впечатляващ среден резултат от 96.83.

Неделният финал срещу Гъруин Прайс обаче се оказа най-тежкият му изпит. Хъмфрис изостана катастрофално с 0:3 сета, като Прайс почти не му даваше шансове за изява, особено след като записа брутален среден резултат от над 132 точки в първия сет. Въпреки това, Хъмфрис показа защо го наричат „Cool Hand“ и спечели четири поредни сета, за да поведе с 4:3. Прайс успя да отвърне на удара и да изравни за 4:4. В деветия сет обаче махалото окончателно се наклони в полза на англичанина след решителен пробив. Това му даде правото да хвърля пръв в десетия сет – шанс, който той не пропусна, вземайки три поредни лега за финалното 6:4 в един от най-зрелищните финали в историята на турнира.

"He'll win something big" 👀 Luke Humphries believes that Gerwyn Price will another major title in the near future 🏆 https://t.co/nsbcTIyFiG — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) October 4, 2026

С този успех Хъмфрис си спечели чек за £60,000 и отново излезе на 2-рото място в световната ранглиста, слагайки край на сушата си от трофеи, която започна след триумфа в Премиер лигата през миналата година.

За Гъруин Прайс обаче това бе поредно разочарование. Той ще трябва да изчака още за следващия си голям трофей. Уелсецът показва страхотна форма, стигайки до три поредни големи финала през последните месеци, но вече има пет поредни загубени финални мача след титлата си от Световните серии по дартс през 2022 г.

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