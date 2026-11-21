Престрелка при залавянето на наркобос прекрати бейзболен мач

Акция на мексиканските военни доведе до залавянето предполагаем наркобос, който е в топ 10 най-търсените престъпници от ФБР. Министърът на вътрешните работи на Мексико заяви, че Фаусто Исидро Меса-Флорес, познат като “Ел Чапо Исидро”, който ръководи картела “Лос Масатлекос”, е бил арестуван с помощта на Съединените щати. Други двама - водещи фигури в картела, също са били заловени.

Меса-Флорес е обвиняван в разпространяване и внасяне на големи количества хероин, метамфетамин, кокаин, фентанил и марихуана в Съединените щати, а от ФБР предлагаха 5 милиона долара награда за информация, която би довела до ареста му.

Mexico’s military captured FBI-wanted cartel leader ‘El Chapo Isidro’ in Guasave, Sinaloa. Armed clashes erupted as helicopters opened fire, vehicles burned and roads were blocked. Gunfire also halted a baseball game, sending players and fans scrambling for cover. https://t.co/URhPOTN512 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026

Операцията по залавянето на “Ел Чапо Исидро” доведе до ожесточени сблъсъци между военните и въоръжени хора на картела в Гуасаве. Това доведе до прекратяването на среща от първенството на Мексико по бейзбол. На стадиона “Курода Парк” ясно са се чували изстрели. Зрителите и играчите се разбягали в паника.

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Снимки: Imago