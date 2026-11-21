Тодор Стойчев и Йоана Илиева станаха шампиони на сабя за Купа България

Тодор Стойчев (Свечников) и Йоана Илиева (Свечников) станаха шампионите на сабя за мъже и жени за Купа България.

При мъжете за призовите места спориха 35 фехтовачи от седем клуба. Първи стана Тодор Стойчев, на второ място се класира Никола Меицов (Свечников), а бронзовите медали си поделиха Димитър Райкин и Калоян Пешев (Свечников).

При жените на пътеките излязоха 23 сабльорки от осем клуба. Златото завоюва Йоана Илиева, среброто е за Вероника Василева (Свечников), а на трето място завършиха Мина Георгиева (Пловдив БГ) и Емма Нейкова (Свечников).

Утре състезанието продължава с боевете на шпага за мъже и жени, и сабя за младежи и девойки, съобщават от българската федерация.

Снимка: facebook.com/bulfencing

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