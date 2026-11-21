Шумен прие за поредна година детския шахматен турнир “Не на насилието”

На 21 ноември 2026 г. в Шахматния дом в Шумен се проведе петото издание на детския шахматен турнир “Не на насилието“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Шумен със съорганизатор Спортен клуб по шахмат Шумен с директор Атанас Димитров. Събитието обедини млади шахматисти около каузата за детство без насилие и насърчаване на уважението, толерантността и честната игра.

Турнирът е част от инициативите, насочени към повишаване на обществената чувствителност към насилието над деца и утвърждаване на ценностите на спортсменството. Чрез шахмата организаторите отправят послание, че съперничеството може да бъде честно, а различията и конфликтите – преодолявани с уважение и без агресия.

Състезанието се проведе в два отделни турнира, като младите участници изиграха по пет партии. Децата демонстрираха концентрация, логическо мислене, упоритост и желание за победа.

В първия турнир победител стана Дамян Караджов с 5 точки от 5 възможни. Второто място зае Чънар Тахир с 4 точки, а трети се класира Вито Караджов с 3,5 точки.

Във втория турнир първото място спечели Иван Писев с 4,5 точки. На втора позиция завърши Мерт Недямидинов с 4 точки, а третото място зае Марина Писева с 3,5 точки.

Община Шумен осигури наградите за участниците в турнира. Класиралите се на първите три места във всяка от двете категории бяха отличени с медали, а състезателите до шесто място получиха предметни награди. Всички деца получиха грамоти и сладка изненада за участието си в инициативата.

За пета поредна година турнирът показва, че шахматът е не само интелектуален спорт, но и възможност за изграждане на важни качества у подрастващите – търпение, самоконтрол, уважение към съперника и умение да приемат както победите, така и загубите.

Главен съдия на турнира беше Петромир Панайотов, а в съдийския състав участваха Станислав Марянов и Антон Аврамов.

Отвъд спортните резултати най-важното послание на събитието остава - всяко дете има право да расте в сигурна среда, без страх и насилие.

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