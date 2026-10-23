Макс Верстапен потвърди, че има проблеми с гръбнака

Нидерландският пилот на Ред Бул Макс Верстапен изрази сериозно недоволство от състоянието на настилката на пистата в Остин преди старта за Гран При на САЩ. Четирикратният световен шампион определи неравностите по трасето като „недопустими“ и предупреди за сериозните рискове, които те носят за здравето на състезателите.
Още по време на пресконференцията в Сингапур Верстапен се пошегува, че скоро ще трябва да си поръча нов гръбначен стълб, след като е наблюдавал надпреварата от Световния шампионат за издръжливост (WEC) на трасето в Тексас в началото на септември. Макар тогава да коментираше ситуацията с усмивка в компанията на Кими Антонели, по време на медийните изяви в Остин той подчерта, че притесненията му са напълно реални.
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„От това, което видях в състезанието от WEC, пистата е изключително неравна. Честно казано, изобщо не очаквам това с нетърпение заради натоварването върху гръбнака - сподели нидерландецът. - В предния старт се шегувах, но всъщност темата не е никак забавна. Говорим за това от години, а ситуацията вече излиза извън контрол.“
Проблемът се корени в спецификата на почвата под трасето. Изградена основно върху глинен терен, тексаската писта се влияе осезаемо от промените в климатичните условия, които предизвикват непрекъснато свиване и разширяване на земните пластове. Това води до образуване на сериозни неравности, особено в зоните за интензивно спиране, където асфалтът понася най-голямо натоварване.
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Преди състезанието през 2026 година организаторите отново положиха нов асфалт на ключови места, включително между завои 9 и 11, като бяха извършени и ремонтни дейности за изглаждане на участъка между завои 12 и 19. Това се случва само две години след като цялото съоръжение бе цялостно преасфалтирано преди старта през 2024 година.
Верстапен обаче е на мнение, че природните особености на региона не бива да служат за оправдание на организаторите.
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„Положението е много лошо. Разбира се, лесно е да се каже, че почвата е виновна, но това се знаеше предварително и трябваше основата да бъде подсилена по-сериозно - коментира Верстапен. - Обожавам това трасе, то е едно от най-добрите като конфигурация, а Остин е прекрасен град. Но тези неравности са недопустими. Досега само заглаждат повърхността на отделни места, но това е просто поставяне на лепенка върху дълбок проблем, който се крие в основите.“
Според него единственото трайно решение е цялостна реконструкция: „Това означава пълно разкопаване на трасето. Изисква много време и средства, но е единственият начин да се намери изход. Тези неравности не са естествени и нещата вече са извън контрол.“
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Въпреки промяната в концепцията на болидите и отпадането на предишните изключително твърди настройки с граунд ефект, нидерландецът изрази притеснение, че поведението на автомобилите за 2026 година може да създаде още по-голям дискомфорт за състезателите.
„Възможно е да бъде дори по-неприятно, тъй като в завоите просветът на болида е много малък. На правите използваме активния режим и колата се повдига, но в зоните за спиране дъното се удря в земята дори по-често отпреди. А по-голямата част от неравностите са точно при намаляване на скоростта или в самите завои,“ поясни Верстапен.
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Пилотът разкри и конкретни данни за натоварванията, които изпитва тялото на пистата на Америките: „Миналата година например в завоите понасяш странично натоварване от 5-6G, но при вертикалните удари върху гръбнака натоварването достигна над 9G. Уверявам ви, че това изобщо не е приятно, а с възрастта започваш да мислиш все повече за тези последствия.“
Верстапен призна, че след повече от 11 сезона във Формула 1 последиците за тялото му са видими: „Понякога хората не осъзнават какво преживяваме. От медицинските изследвания, които съм си правил, виждам, че долната част на гръбнака ми вече не е в най-доброто състояние. Знам, че това е част от спорта и рисковете на професията, но болидите от последните години нанесоха допълнителни поражения.“
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„Ако продължаваме да приемаме тези условия като нещо нормално, в бъдеще последиците ще бъдат много по-тежки за всички нас“, сподели състезателят.
„Някои ще кажат, че съществуват спортове с далеч по-сериозен риск от физически травми по тялото. Това безспорно е вярно, но точно затова не практикувам тях. Така че определено ситуацията не е никак приятна.“
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Снимки: Gettyimages