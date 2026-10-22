Идването на Хамилтън в Ред Бул е уплашило Фетел и Марко?

Най-любопитните алтернативни сценарии във Формула 1 обикновено остават дълбоко скрити в чекмеджетата с договори. Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър обаче реши да разкрие един от тях в своята автобиографична книга „Drive“. В нея той твърди, че през 2012 Люис Хамилтън лично е потърсил място в тима на Ред Бул - броени месеци преди да подпише договора с Мерцедес.

Според разказа на Хорнър срещата се е състояла в дома на легендарния дизайнер Ейдриън Нюи край Аскът, като Хамилтън започнал разговора с директния въпрос какво е необходимо, за да се присъедини към екипа. В крайна сметка сделката пропаднала, тъй като финансовите претенции били определени като „астрономически суми“. Историята изглежда ефектна, но идва 14 години по-късно от човек, който промотира книга, има дълга история на вражда с Мерцедес и след напускането си на Ред Бул през юли 2025 г. вече няма причини да пази клубни тайни.

🚨 | Christian Horner reveals that Lewis Hamilton was in negotiations with Red Bull in 2012. Adrian Newey was "ecstatic" about the prospect of Hamilton joining. However, Helmut Marko was "unimpressed" and feared Hamilton's arrival "would likely impact Sebastian [Vettel]". — formularacers (@formularacers_) October 20, 2026

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Версията на Хорнър

В основата на разказа стоят четири ключови твърдения. Разочарованият от престоя си в Макларън Хамилтън пръв е потърсил контакт през телефона на баща си Антъни. Нюи е бил във възторг от идеята за тандем между Себастиан Фетел и Хамилтън, докато дългогодишният ментор на германеца Хелмут Марко е заел категорично противоположна позиция. В същото време тогавашният мениджър на пилота Саймън Фулър е поискал възнаграждение, което Ред Бул не е бил готов да плати. Никое от тези твърдения обаче не е подкрепено с официални документи или точни дати, поради което остава единствено личен спомен с ясно изразена субективна гледна точка.

Също така, Хорнър цитира най-общо Марко, който е заявил, че идването на Хамилтън в тима "ще се отрази на Фетел" и от самото начало е бил против тази идея.

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Противоречията в хронологията

Официалните събития от лятото и есента на 2012 поставят сериозни въпросителни около тази версия. На 10 юли Ред Бул удължи договора на Марк Уебър за 2013 с един сезон, затваряйки единственото свободно място до Фетел. Евентуално привличане на Хамилтън след тази дата би изисквало разтрогване на току-що подписан контракт с австралиеца.

В същото време кампанията на Хамилтън се движеше между триумфи и разочарования. Той спечели състезанията в Канада на 10 юни, Унгария на 29 юли и Италия на 9 септември, но отпадането му от първа позиция в Сингапур на 23 септември заради повреда в скоростната кутия се оказа повратна точка. Пет дни по-късно, на 28 септември, Мерцедес официално обяви тригодишния договор с британеца, който зае мястото на Михаел Шумахер.

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Парите като параван за вътрешното напрежение

Финансовият аргумент едва ли е бил решаващ за компания с глобален маркетингов мащаб, която издържа два отбора във Формула 1. По-показателна е реакцията на Хелмут Марко. През 2012 г. цялата структура на Ред Бул беше изградена около Фетел като доказателство за успеха на младежката им програма. Привличането на пилот от ранга на Хамилтън би създало огромен спортен и политически риск в бокса.

Сблъсъкът между Фетел и Уебър в Турция през 2010 и скандалът "Мулти 21" заради неизпълнението на заповедите от боква в Малайзия през 2013 г. доказаха във времето, че в Ред Бул често се провалят, когато трябва да управляват двама силни пилоти. Евентуалното вкарване на Хамилтън на мястото на Уебър в Ред Бул би взривило баланса, подреден в полза на Фетеле, поради което скептицизмът на Марко е бил продиктуван най-вече от стремеж за контрол, а не от пестене на средства.

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Решението, което промени баланса на силите

В исторически план провалът на тези преговори се оказа най-доброто стечение на обстоятелствата за Хамилтън. Успехите на Ред Бул се дължаха на аеродинамиката на Нюи и двигателя Рено V8. Въвеждането на новите 1,6-литрови V6 турбо мотори през 2014 г. със сложните системи MGU-K и MGU-H изведе Мерцедес далеч пред останалите.

През 2014 Даниел Рикардо успя да спечели три състезания за Ред Бул, докато Фетел остана без нито един успех. Мерцедес триумфира в 16 от 19 старта и започна тотална доминация. Докато Ред Бул чакаше следващата си титла при пилотите чак до 2021 г., Хамилтън завоюва шест световни корони и записа 84 победи с германския екип, включително историческия 91-ви успех в Гран при на Айфел през 2020 г., с който изравни рекорда на Шумахер.

Скъсените състезания във Формула 1 ще са само временна мярка

Ако разказът на Кристианн Хорнър отговаря на истината, то първоначалното колебание на Ред Бул се е оказало най-добрият кариерен развой за Люис Хамилтън – без самият той да трябва да взима решение. Евентуално преминаване в австрийския тим по онова време щеше да го завари в самия край на победната серия с осемцилиндровите двигатели, точно преди кризата с доставчика на мотори, продължила почти десетилетие. В същото време Мерцедес се подготвяше целенасочено за новите технически правила през 2014 година – промяна, която преобрази шампионата независимо от тогавашния скептицизъм към германския отбор.

Познат сценарий от миналото

Темата за телефонните обаждания от лагера на британеца не се появява за първи път в разказите на Хорнър. По време на пресконференцията на ръководителите на отбори в Абу Даби през 2023 година той обяви, че бащата на пилота – Антъни Хамилтън, е сондирал почвата за евентуално свободно място в Ред Бул за сезон 2024. Тогава шефът на тима подчерта, че сериозни разговори с Люис не са водени и свободен болид не е имало, докато самият състезател отрече да е имало нещо повече от кратка размяна на съобщения.

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Двата случая, разделени от единадесет години, следват идентична структура: близък на пилота търси контакт, от Ред Бул проявяват интерес, но до сделка не се стига. Нито една от тези версии не е задължително невярна, тъй като пилотите и техните представители редовно разговарят с конкуренцията. Този повтарящ се модел обаче показва стремежа на Хорнър да утвърждава образа на Ред Бул като тима, за който всеки шампион мечтае да кара.

Защо разкритията се появяват точно сега?

Моментът за тези признания съвсем не е случаен. Ейдриън Нюи избра да продължи кариерата си в Астън Мартин през 2025 година, Хорнър беше уволнен през юли същата година, а Хамилтън вече се състезава за Ферари. След като всички ключови фигури напуснаха отборите от онова време, повдигането на завесата пред публиката стана значително по-лесно.

Предстоящата книга „Drive“, която излиза на пазар днес, би трябвало да изясни точната дата на срещата в Аскът. Това е фундаменталният детайл: дата преди 10 юли би означавала, че Ред Бул съзнателно са предпочели да запазят Марк Уебър вместо да привлекат Хамилтън. По-късна дата пък би доказала, че възможността за такъв трансфер винаги е била по-скоро илюзорна.

Предстои да се чуе и отговорът на самия Хамилтън, който никога не е оставял без коментар твърденията на Хорнър. С наближаването на състезателния уикенд с Ферари в Остин британският пилот скоро ще застане пред медиите. Докато той не представи своята позиция, мечтаното събиране на Себастиан Фетел и Хамилтън в един отбор ще остане само една интригуваща хипотеза, която трудно се съгласува с хронологията на реалните договори.

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Снимки: Gettyimages