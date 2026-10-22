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Хелмут Марко: Рейсинг Булс трябва да предпочете Никола Цолов пред Лиам Лоусън

  • 22 окт 2026 | 17:46
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Бившият ръководител в Ред Бул Хелмут Марко изрази ясна позиция относно пилотския състав на Рейсинг Булс за сезон 2027 във Формула 1, като заяви, че отборът трябва да замени Лиам Лоусън с българския талант Никола Цолов.

Само допреди година именно австриецът щеше да има последната дума по подобен казус от базата на тима в Милтън Кийнс. Един от последните му ходове начело на академията за млади таланти на австрийския конструктор бе свързан с разделянето с опитния Юки Цунода в полза на дебютанта Арвид Линдблад.

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Бъдещето на Лиам Лоусън остава последната въпросителна около оформянето на стартовата решетка за 2027 година, а Марко вече е напълно убеден какъв ход трябва да предприемат бившите му работодатели.

В интервю за австрийското издание „Krone“ Марко коментира изказвания на Кристиан Хорнър от миналото относно интереса на Фернандо Алонсо да кара за Ред Бул по време на първия си престой в Макларън. Тогава преговорите бързо приключват заради нежеланието на испанеца да подпише за повече от един сезон, което е отхвърлено от Хорнър и покойния съосновател на компанията Дитрих Матешиц.

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Припомняйки си ситуацията и трудността да откажеш на двукратен световен шампион, Марко подчерта основополагащия принцип на организацията:

„Напълно споделям крилатата фраза на Матешиц: „Ние не купуваме звезди, ние ги създаваме.“ Винаги сме търсили собствени кадри, способни да печелят състезания във Формула 1, и с малки изключения тази стратегия работи безупречно.“

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Марко прехвърли тази философия и върху актуалната дилема за пилотското място в Рейсинг Булс:

„Следвайки точно тези принципи, трудното решение между Лиам Лоусън и Никола Цолов в Рейсинг Булс всъщност трябва да бъде взето в полза на Цолов.“

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С оглед на дългосрочното обвързване на Исак Хаджар с Ред Бул, пътят за развитие на Лоусън в структурата на австрийския концерн изглежда блокиран. За новозеландеца може би най-добрият вариант да стигне до водещ болид в бъдеще е да поеме по пътя на Пиер Гасли и да потърси развитие извън организацията, особено ако ръководството предпочете Цолов.

В същото време евентуално освобождаване на Лоусън в полза на младия българин би подчертало отново ролята на Рейсинг Булс предимно като инкубатор за кадри на Ред Бул. В момент, в който тимът се движи към исторически най-силното си класиране при конструкторите във Формула 1, замяната на най-опитния им пилот с дебютант би поставила въпроси относно чистите им спортни амбиции.

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Българския лъв се бори за титлата в дебютния си сезон във Формула 2, като е 7 точки от лидера Рафаел Камара два кръга преди края на кампанията. Камара догодина ще кара във Формула 1, след като Хаас обяви, че той ще смени Естебан Окон.

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Снимки: Gettyimages

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