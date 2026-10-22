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Марко за книгата на Хорнър: Истински срам и колекция от лъжи

  • 22 окт 2026 | 17:16
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Бившият съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко обвини Кристиан Хорнър в липса на благоприличие заради решението автобиографията му „Drive“ да бъде издадена днес, на 22 октомври – датата, на която се навършват четири години от кончината на Дитрих Матешиц.

Австриецът определи момента на публикуване като „истински срам“ и отхвърли съдържанието на мемоарите, наричайки ги „нискоразредна колекция от лъжи", като същевременно отказа да навлиза в детайли по конкретните обвинения по свой адрес.

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Книгата на Хорнър отвори отново една от най-горчивите вътрешни вражди в историята на „Формула 1. В нея бившият ръководител на тима на Ред Бул твърди, че Марко е изнасял поверителна интелектуална и оперативна информация към медиите. Според думите му Ейдриън Нюи е бил толкова раздразнен от тези изтичания, че ръководните фактори са започнали умишлено да спестяват подробности от Марко по време на работните срещи.

Хорнcр описва и момента на своето уволнение през 2025 година, заявявайки, че Марко е стоял редом до Оливър Минцлаф и е повтарял корпоративната фраза „Всичко се прави в името на кенчето“, докато аргументирал решението за раздяла.

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В коментар за австрийското издание „Krone“ Марко отказа да разглежда написаното точка по точка: „Това е колекция от лъжи на сбор на толкова ниско ниво, че просто няма да се занимавам с тях.“

Въпреки това той пожела категорично да опровергае едно конкретно твърдение.

„Искам да поправя само една лъжа: аз действително му изказах съболезнования след смъртта на бившата му партньорка Бевърли“, сподели Марко, като според „Krone“ дори е показал изпратеното съобщение на личния си телефон.

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В „Drive“ Хорнър пише, че Марко така и не се е свързал с него след кончината на Бевърли през миналата година – период, който той описва като изключително тежък, докато австриецът е работил активно за отстраняването му от Ред Бул. Хорнер определя тогавашното му мълчание като постъпка без никаква класа.

Разривът в отношенията им води началото си от борбата за надмощие след смъртта на Матешиц през октомври 2022 година. Тогава лагерът се раздели на две фракции – тази на Хорнър, подкрепена от мажоритарния акционер Чалерм Йоовидя, и австрийското ядро около Марко.

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Хорнър допълва, че всякакъв контакт с Марко е прекъснал след последния му работен ден във фабриката, като по думите му финалното им ръкостискане е било последната разменена дума между двамата.

„Фактът, че книгата излиза точно в деня, в който почина Дитрих Матешиц, е истински срам“, обобщи Марко.

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Снимки: Gettyimages

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