Антонели: Искат се големи топки, за да се шегуваш с Тото Волф

Звездата на Мерцедес Андреа Кими Антонели е на прага да се превърне в най-младия световен шампион в историята на Формула 1, а младият италианец вече крои изключително дръзки планове за празненството за титлата.

Антонели прави забележителен втори сезон в шампионата и пристига за предстоящата Гран При на САЩ със солиден аванс от 102 точки на върха в генералното класиране за 2026 година пред съотборника си Джордж Ръсел.

Kimi's Austin mission is as follows... 😮‍💨 Here is how he could claim the Drivers' Championship this weekend! 👀 #F1 #USGP https://t.co/cTS7HSRKbV — Formula 1 (@F1) October 21, 2026

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До края на шампионата остават едва шест кръга, като състезанието в Остин, Тексас, предлага първия теоретичен шанс за италианския пилот да си осигури титлата. За да триумфира още този уикенд, той се нуждае от победа в състезанието, Ръсел да финишира девети или по-надолу, а пилотът на Ферари Люис Хамилтън, който заема трето място с пасив от 111 точки, да завърши на пета позиция или по-назад. Макар че вероятността всичко да приключи още в Тексас е малка, спечелването на титлата от Антонели изглежда по-скоро въпрос на време.

Как обаче 20-годишният състезател възнамерява да отпразнува коронясването си? Оказва се, че част от замисъла му включва и ръководителя на отбора Тото Волф.

През настоящия сезон Антонели и неговият състезателен инженер Пийт Бонингтън непрекъснато си спретват забавни номера – от изненадващи атаки с торти и пожарогасители до отмъщения с лют сос. Тези закачки вече се превърнаха в неизменна част от кадрите зад кулисите на Мерцедес.

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В интервю за „The Athletic“ Антонели сподели, че шефът на тима Тото Волф до момента е бил недосегаем за подобни шеги, но спечелването на короната може да му даде пълна свобода на действие.

„Това вече е друго ниво. Трябва да имаш наистина големи топки, за да направиш такова нещо. Но първо трябва да завърша силно шампионата и да приключа отлично тази година, за да имам основателна причина. Тогава той няма да може да се оплаква много. Но това определено е следващо ниво.“

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Подобен ход безспорно крие рискове, но едва ли ще има по-подходящ момент Антонели да се измъкне безнаказано от подобна шега, от момента, в който донесе на Мерцедес първата световна титла при пилотите от 2020 година насам.

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Снимки: Gettyimages