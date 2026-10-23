Антонели: Катастрофа за другите ще ме направи шампион в неделя

Лидерът в класирането Андреа Кими Антонели призна, че само истински катастрофален развой на състезателния уикенд за преките му съперници би му позволил да си осигури световната титла във Формула 1 още в неделя. Пилотът на Мерцедес пристига за Гран При на САЩ в Остин със солиден аванс от 102 точки пред своя съотборник Джордж Ръсел.

Младият талант оглавява класирането при пилотите с актив от 340 точки след впечатляващите осем победи през сезон 2026. Втори зад него е Ръсел с 238 точки, следван от Люис Хамилтън (229), Макс Верстапен (221), Шарл Льоклер (215) и Ландо Норис (201).

"We'll try to finish the job properly" 👌 Kimi is in touching distance of a first drivers' championship 🏆 #F1 #USGP https://t.co/zMQwa4NyTu — Formula 1 (@F1) October 22, 2026

Сайнц се съмнява, че последните два старта във Формула 1 ще ги има

Състезателният уикенд на пистата в Тексас се провежда без спринтова надпревара, което означава, че максималният брой точки, които може да спечели един пилот са 25. За да триумфира предсрочно в неделя, Антонели задължително трябва да спечели състезанието, докато Ръсел не бива да завършва по-напред от девета позиция, а Хамилтън – не по-високо от четвърто място.

Ако успее да затвори шампионата в Остин, Антонели, който през август навърши 20 години, ще се превърне в най-младия световен шампион в цялата история на Формула 1, като ще подобри рекорда на Себастиан Фетел от 2010 година (23 години и 134 дни).

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В разговор с представители на медиите преди старта на уикенда, италианецът предпочете да охлади страстите около очаквания ранен триумф.

„Ако се замислите, звучи направо невероятно, но точно затова се опитвам да не мисля за това. Трябва да се случи нещо катастрофално с останалите, за да стана шампион сега. За мен уикендът трябва да е перфектен, а те трябва да запишат много слаби резултати, което е малко вероятно. Разбира се, всичко е възможно, но е прекалено рано за такива мисли.“

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„Сутринта имахме среща с Боно и си казахме просто да се забавляваме. Запазвам същата нагласа както през целия сезон – състезание за състезание. Опитвам се да дам най-доброто от себе си всеки уикенд и ще видим докъде ще доведе това. Когато върша нещата правилно, резултатите идват сами.“

Кампанията на Антонели през 2026 година е изключително силна, особено на фона на трудностите и срива, които преживя по време на европейските стартове в дебютния си сезон. Запитан какво би означавало спечелването на шампионската корона на едва 20-годишна възраст, пилотът не скри вълнението си, но бе категоричен, че работата далеч не е приключила.

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„Това би било сбъдната мечта, нещо, за което мечтая от дете. Самото присъствие на такава позиция е невероятно. В същото време трябва да продължа да натискам, защото нищо още не е решено. Първо трябва да си свършим работата, а след това ще се наслаждаваме на останалото. Постижението наистина би било грандиозно, но предстои още път.“

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages