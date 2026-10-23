Сайнц се съмнява, че последните два старта във Формула 1 ще ги има

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц призна, че на този етап му е трудно да се довери на уверенията на ръководителите на Формула 1, че заключителните стартове в Катар и Абу Даби ще се състоят по план, основно заради продължаващия военен конфликт в региона.

Както управата на Формула 1, така и Международната автомобилна федерация (ФИА) остават на позицията, че последните два кръга за сезона, насрочени за края на ноември и първия уикенд на декември, ще се проведат без промяна в графика.

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Ситуацията в Близкия изток обаче остава изключително напрегната заради липсата на изход от противопоставянето между САЩ и техния съюзник Израел срещу Иран, както и заради новите атаки срещу Саудитска Арабия от страна на бунтовниците хути. Развитието на събитията вероятно ще бъде повлияно и от междинните избори в САЩ на 3 ноември, като различни медии съобщават, че Вашингтон и Израел подготвят нови удари срещу Иран след вота.

От Формула 1 разработват и резервен план с алтернативен финал на италианската писта „Имола“ на датите, планирани за състезанието в Абу Даби. Въпреки това всички сигнали от водещите фигури в шампионата показват стремеж двете надпревари в региона да се състоят, базирайки се на текущата информация и гаранциите от местните партньори.

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Сайнц, който заема директорски пост в Асоциацията на пилотите от Гран при (GPDA), изрази мнение, че с оглед на случващото се в региона, е твърде рано за категорични заключения.

„Те изглеждат напълно убедени, че надпреварите ще се състоят - коментира испанецът изказванията на шефовете на ФИА и Формула 1 в Остин. - От моя лична гледна точка, без да ангажирам позицията на GPDA, в момента е доста трудно да бъда сигурен в това, защото в Близкия изток продължават да се случват твърде много неща.“

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„Освен това предстоят избори в САЩ и други политически събития, които могат внезапно да променят ситуацията през следващия месец и половина. Затова намирам за прибързано да бъдем толкова убедени.“

Състезателят обаче допълни, че пилотите на практика нямат друг избор, освен да се доверят на решенията на ръководството на сериите, тъй като то разполага с повече конкретни данни за обстановката на място.

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„Към настоящия момент планът е да пътуваме за Катар и Абу Даби. Ако ФИА и Формула 1 решат, че е безопасно и подходящо, ние като пилоти трябва да се съобразим с тяхното мнение - допълни Сайнц. - Ние нямаме толкова вътрешна информация, колкото имат те, затова трябва да следваме тяхната преценка и да им гласуваме доверие. Но това важи за момента — светът може да се промени коренно през следващите седмици. Трябва да бъдем готови да реагираме спрямо събитията, а не просто да отидем само защото така е предвидено сега.“

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Снимки: Gettyimages