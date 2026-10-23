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Валери Божинов обяви нов директор в Левски

  • 23 окт 2026 | 09:05
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Валери Божинов, който вече част от Левски, разкри името на новия маркетинг директор на "сините" - Филаделфо Апаро. Италианецът е ключова фигура в модерната трансформация на сензацията Комо, където работи като Директор по партньорствата. Божигол разкри, че очаква той, Атанас Бостанджиев, Еду Гаспар и Хулио Веласкес да превърнат шампионите в Реал Мадрид от ерата "Галактикос".

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"Сама по себе си неговата статистика и това, което има като биография, което е направил зад гърба си, е история. Постигнал го е с много работа, много труд, има много успехи. С всичко, с което се е захванал, е превръщал във величие. Очаквам да превърне Левски в галактика. Реал Мадрид си е Реал Мадрид, но да направим Левски галатико. Клаудио, Еду Гаспар, господин Бостанджиев и естествено треньорът, който е от фигурите в тази пирамида", каза Божинов.

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Валери Божинов влиза в нова роля, ето какво ще прави в Левски

"Имах възможността да говоря с него, изключително обран човек като господин Веласкес. Чул съм и съм видял доста неща. Тези хора са сериозни, искат да превърнат Левски в клуб като Реал Мадрид - Галактикос. С неговата визия може да преобрази Левски и да прилича на голям европейски клуб", продължи бившият нападател.

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"Ролята на треньора също е много важна, господин Бостанджиев иска да направи Левски отбор, с който всички да се съобразяват. Футболът е бизнес, трябва и да изкарваш. Искам да поздравя ръководството за премахването на таксите в школата. Левски трябва да дава, а не да се взимат такси от децата. Супер новина за всички деца в школата на Левски", сподели още Валери Божинов.

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