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Валери Божинов влиза в нова роля, ето какво ще прави в Левски

  • 20 окт 2026 | 18:48
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Валери Божинов влиза в нова роля, ето какво ще прави в Левски

От Левски обявиха каква ще бъде новата роля на бившия нападател на тима Валери Божинов, за когото бе съобщено още вчера, че ще се върне под някаква форма в клуба. Той ще бъде връзката на феновете с отбора и ще показва ексклузивни моменти от и извън футболния терен.

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"Играч 88 не е тук да играе. От днес влизам в нова роля - вашата връзка с "Отбора на народа". Ще ви срещам с играчите. Ще ги предизвиквам. И ще ви показвам Левски отблизо - така, както рядко го виждате. Ексклузивни моменти. Зад кадър. От първо лице", написа Божинов.

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