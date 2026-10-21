Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

Левски предприе сериозна промяна в академията на клуба. По-голямата част от "сините" юноши вече няма да заплащат месечни такси и от клуба ще поемат изцяло разходите по развитието. Също така се предвиждат сериозни подобрения в инфраструктурата на базата, с което Левски да достигне до най-високата категория по изискванията на оценяване на БФС и програмата Double pass.

Ето какво написаха от "Герена":

Бъдещето на „Левски“ започва с нашата Академия. Развитието на следващото поколение български футболни таланти е в основата на дългосрочната ни визия и предприемаме важни стъпки, за да превърнем „Левски“ в еталон за развитие на юношите – както в България, така и в Европа.

Разширяване на достъпа до детско-юношеския футбол

От този момент клубът премахва всички такси за играчите от отборите U14, U15, U16 и U17, които участват в Столичното първенство и Елитните юношески групи. ПФК „Левски“ ще поеме изцяло разходите за футболно им развитие и обучение, като гарантира, че тези млади играчи имат възможност да се развиват в нашия клуб, независимо от финансовите възможности на техните семейства.

Повишена инвестиция

Като ръководство сме напълно убедени, че развитието на юношите е основа за бъдещето на клуба. Премахването на таксите е само първата стъпка в дългосрочния стратегия свързана с Академия „Левски“. Предвидени са инвестиции в подобряване на инфраструктурата, повишаване на треньорските стандарти и създаване на среда, в която младите играчи могат да разгърнат потенциала си и да се подготвят за първия отбор.

Тези амбиции подкрепят и нашата цел да изпълним изискванията на Българския футболен съюз и програмата Double Pass за категоризация на академиите, с намерение да постигнем най-високата – Категория 1 – през сезон 2027/28.

Това е началото на нова глава за Академия „Левски“. Нашата цел е да привлечем и обучим най-добрите български таланти, чрез по-широк достъп до футбол, инвестиции в треньорския процес и инфраструктурата и по този начин да подготвим следващото поколение български футболисти, които да започнат своя път към големия футбол от „Левски“.

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