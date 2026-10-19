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Мартин Кръстев: Не съм сигурен какво се обърка

  • 19 окт 2026 | 00:01
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Центърът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Мартин Кръстев заяви след загубата от Левски София с 1:3 във финала на WINBET Суперкупа на България 2026, че не е сигурен какво се е объркало.

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"Не съм сигурен какво се обърка днес. Не показахме това, на което сме способни. Посрещахме слабо и не успяхме да отиграем ситуациите на добро посрещане. Искам да поздравя момчетата на Левски за страхотния мач", призна лаконично Кръстев.

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Снимки: Startphoto

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