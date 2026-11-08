Дамян Колев и Лудвигсбург на 1/4-финал за Купата на Германия след чиста победа над Дахау

Националът Дамян Колев и волейболистите на Барок Волейс МТВ Лудвигсбург оправдаха ролята си на фаворит и си осигуриха място на четвъртфиналите в турнира за Купата на ДВВ Зои. Воденият от треньора Патрик Щойервалд тим се наложи при гостуването си на втородивизионния АСФ Волейс Дахау с категоричното 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) след едва 72 минути игра в неделя.

Дамян Колев започна като титуляр на поста либеро и остана на игрището през трите гейма. Българинът записа 11 посрещания, от които 64% позитивни, при 55% ефективност и само една грешка.

Срещата бе със специален заряд за Щойервалд, тъй като бе първият му официален мач срещу бившия му клуб. За най-полезен играч (MVP) бе избран Мариус Бюхи, който стана най-резултатният нападател за Лудвигсбург с 12 точки и поведе съотборниците си в най-важните моменти от срещата.

„Преди всичко съм доволен от победата – 3:0 си е 3:0“, сподели след мача разпределителят Алфред Бринк. „Това не беше сред най-добрите ни мачове и имаме върху какво още да работим, но срещу такива съперници винаги се играе трудно. Изиграхме пет двубоя през последните две седмици и бяхме леко уморени, но се справихме, без да дадем и гейм. В нито един момент нямах усещането, че сме застрашени от загуба на сет.“

Наставникът Патрик Щойервалд също остана доволен от представянето на тима: „Постигнахме главната си цел и продължаваме в следващия кръг. Дахау показа точно това, което очаквахме – бори се от първата до последната минута. Днес не показахме най-силния си волейбол, но през повечето време контролирахме двубоя. Затова сме щастливи и след пет срещи за две седмици най-после можем да си поемем дъх. От вторник насочваме цялото си внимание към следващото изпитание – двубоя срещу Нецхоперс КВ.“

Дахау оказа сериозен отпор, но класата на гостите надделя

Барок Волейс започнаха уверено двубоя, като Тим Кьопфли реализира ас за преднина от 5:2. Домакините от Дахау обаче не се смутиха и с агресивна игра успяха да затруднят посрещането на Лудвигсбург, изравнявайки до 15:15. Силна поредица от сервиси на Мариус Бюхи позволи на гостите да дръпнат с 20:17 в решителната фаза. Баварците не се отказаха и съкратиха дистанцията до 23:22, преди блокада на Бюхи да сложи точка на първия гейм при 25:22.

Втората част стартира равностойно, но в средата на гейма Лудвигсбург се откъсна с 16:10. Прекъсването за Дахау не наруши ритъма на гостите, които увеличиха аванса си до 19:11. Въпреки това баварците отново се върнаха в битката – три поредни аса на Тобиас Безенбьок доведоха до 22:18 и принудиха Щойервалд да вземе таймаут. Дахау стопи изоставането си до 21:23, но Лудвигсбург запази самообладание и не изпусна и втория сет (25:21).

В третия гейм домакините се хвърлиха с всички сили, играха смело и поведоха с 12:10. Тогава отново Бюхи се намеси решително на начален удар и възстанови лидерството за своя тим при 14:12. При резултат 17:15 играчът на Дахау Тобиас Безенбьок получи червен картон от съдията. До края на мача волейболистите на Лудвигсбург контролираха напълно събитията на полето и уверено стигнаха до крайното 3:0 (25:19).

Жребият за четвъртфиналите

Следващият опонент на Барок Волейс ще бъде определен в неделя вечер след осминафиналния мач между ВфБ Фридрихсхафен и СВГ Люнебург. Четвъртфиналните срещи ще се проведат на 24 и 25 ноември, а финалът ще се играе на 27 февруари 2027 г. в зала „ЛАНКСЕС арена“ в Кьолн.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google