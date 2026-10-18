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Светослав Иванов: Няма да го крия, добре е да започнеш с трофей

  • 18 окт 2026 | 23:54
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Волейболистът на Левски София Светослав Иванов сподели след спечелването на историческата 4-а Суперкупа на България след победата над Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 на финала на WINBET Суперкупа 2026, че със сигурност да започнеш сезона с трофей е нещо уникално и това внася едно спокойствие и самочувствие в отбора.

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"Според мен най-ключовото беше отборната игра и всички заедно спечелихме тази купа, не само един или двама от състезателите, а всички заедно. Подготвихме се добре и това се възнагради с тази титла, много е сладка, няма да ви лъжа. Много сме щастливи и следващата седмица вече започваме да се готвим за първенството. Със сигурност да започнеш сезона с трофей е нещо уникално, внася едно спокойствие в отбора, самочувствие и тази Суперкупа беше важна за нас."

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"Добре се чувствам в отбора. Младите момчета са много талантливи, много перспективни и искат да се научат. Много бързо прогресират и мисля, че много скоро ще бъдат едни много добри играчи. Не бих казал, че доминираме в момента. Бих казал, че сме много сплотени и сме добре организирани", завърши Иванов.

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