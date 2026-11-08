Алекс и Мони Николови и Лубе прегазиха Милано на Георги Татаров за победа №5

Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха категорична победа в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим надигра като гост Алианц Милано на Георги Татаров с 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) в среща от 5-ия кръг, продължила 72 минути в „Алианц Клауд“.

Лубе поведе с 5:2 в началото на двубоя. Пайп на Ерик Льопки и 9:5 Ас на Симеон Николов даде преднина от 5 точки на Лубе при 11:6. Ас на Базил Дермо - 8:11. Мощна атака Ана Александър Николов и 20:16 за Лубе. Георги Татаров изпълни мощен начален удар за Милано, пайп на Матия Ботоло и 22:17 за гостите. Страхотна комбинация в центъра Мони Николов - Джовани Гарджуло и 25:18 за Лубе.

Волейболистите на Лубе поведоха с 3:0 в началото на втората част. Атака на Ерик Льопки и 5:3. Великолепна двойна блокада на Мони Николов и Джовани Гарджуло - 7:5. Ас на Ерик Льопки - 8:5. Нов ас на Ерик Льопки - 9:5. Трети пореден ас на Ерик Льопки - 10:5. Контра атака на Мони Николов направи резултата 11:5. Блокада на Мони Николов - 12:6. Разликата нарасна до 17:9. Страхотна комбинация в центъра Мони Николов - Джовани Гарджуло и 19:15. Блокада на Мони Николов направи резултата 20:15. Мощна атака на Александър Николов от зона 4 и 25:19.

Базил Дермо изведе Милано напред в началото на третата част с 6:5. Отлична комбинация в центъра Мони Николов - Джовани Гарджуло и 6:6. Контраатака на Джовани Гарджуло и Лубе поведе със 7:7. Ас на Джовани Гарджуло направи резултата 9:7. Александър Николов атакува мощно от зона 4 след пас на Матия Ботоло и 11:9. Ас на Матия Ботоло - 12:9. Нов ас на Матия Ботоло и 15:9. Георги Татаров се появи в игра за Милано. Поредна комбинация Мони Николов - Джовани Гарджуло - 20:12. Мощна атака на Мони Николов и 21:12. Атака на Александър Николов по диагонала и 22:12. Ас №5 на Ерик Льопки направи резултата 23:12. Нова феноменална комбинация мини Николов - Джовани Гарджуло и мачбол за гостите при 24:14. Блокада на Антонин Климеш и успех за Лубе в третата част с 25:15 и 3:0 гейма в мача.

Александър Николов започна като титуляр и завърши с 11 точки (1 ас, 59% ефективност в атака – +1). Българският национал реализира 10 от 17-те си нападения.

Симеон Николов също бе титуляр във всичките три гейма и допринесе с 6 точки (2 блока, 1 ас, 60% ефективност в атака – +3), като организира нападението на победителите.

За Милано Георги Татаров се включи от пейката и в трите части и реализира 1 точка (100% ефективност в атака – -1). Българският посрещач превърна единственото си нападение в точка.

Най-резултатен за Лубе бе Джовани Мария Гарджуло с 13 точки (1 блок, 1 ас, 61% ефективност в атака – +8). Ерик Льопки се отличи с 11 точки, включително 5 аса, а Матия Ботоло добави 9 точки.

За домакините Базил Дермо завърши с 15 точки (1 блок, 1 ас, 46% ефективност в атака – +4). Робертланди Симон и Томазо Икино записаха по 5 точки.

Лубе наложи превъзходство във всеки от геймовете, а най-убедителен бе в третия – 25:14. Гостите завършиха с 10 аса срещу 2 и 53% ефективност в атака срещу 37% за Милано.

АЛИАНЦ МИЛАНО – КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 0:3 (18:25, 19:25, 14:25)

МИЛАНО: Симоне Поро, Базил Дермо 15, Томазо Икино 5, Сепе Роти 3, Филипо Бартолучи 1, Робертланди Симон 5 – Дамяно Катания – либеро (Дави Тенорио 1, Алесандро Бенакио, Сантяго Ордуна, Тацунори Оцука, Федерико Аргано, Якопо Корбета, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 1)

Старши треньор: ГИЙЕРМО ФАЛАСКА

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 6, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 11, Ерик Льопки 11, Матия Ботоло 9, Антонин Климеш 5, Джовани Мария Гарджуло 13 – Фабио Баласо – либеро (Франческо Бизото, Алберто Поло, Давиде Гардини, Миран Куюнджич, Франческо Дзопелари, Джаксън Хау, Максим Тонконох)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

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