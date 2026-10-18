Играчът на феновете Петко Петков: Чувствам се уникално!

Левски София спечели Суперкупата на България по волейбол за мъже. "Сините" триумфираха за четвърта поредна година с трофея, след като се наложиха с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) срещу Нефтохимик 2010.

Левски София и Нефтохимик 2010 са рекордьори по спечелени Суперкупи на страната с по 4 трофея. През миналия сезон двата отбора отново завършиха при същия резултат в решителния двубой за Суперкупата.

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Младият разпределител на Левски Петко Петков бе избран за Играч на феновете.

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“Чувствам се уникално! Радвам се, че треньорът ми даде възможност да играя и да съм титуляр. Много се радвам! Чувствам се уникално! Надяваме се и занапред да му пуска да играя”, заяви 18-годишният Петко Петков.

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