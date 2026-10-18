Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Играчът на феновете Петко Петков: Чувствам се уникално!

  • 18 окт 2026 | 22:32
  • 491
  • 1

Левски София спечели Суперкупата на България по волейбол за мъже. "Сините" триумфираха за четвърта поредна година с трофея, след като се наложиха с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) срещу Нефтохимик 2010.

Левски София и Нефтохимик 2010 са рекордьори по спечелени Суперкупи на страната с по 4 трофея. През миналия сезон двата отбора отново завършиха при същия резултат в решителния двубой за Суперкупата.

Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа
Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

Младият разпределител на Левски Петко Петков бе избран за Играч на феновете.

MVP - Лазар Бучков: Бяхме подготвени да спечели Суперкупата!
MVP - Лазар Бучков: Бяхме подготвени да спечели Суперкупата!

“Чувствам се уникално! Радвам се, че треньорът ми даде възможност да играя и да съм титуляр. Много се радвам! Чувствам се уникално! Надяваме се и занапред да му пуска да играя”, заяви 18-годишният Петко Петков.

Николай Желязков: Изиграхме един добър мач
Николай Желязков: Изиграхме един добър мач
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания

  • 18 окт 2026 | 20:06
  • 725
  • 1
Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

  • 18 окт 2026 | 21:37
  • 13811
  • 13
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех

  • 18 окт 2026 | 18:50
  • 2377
  • 1
Алекс Грозданов - MVP! Богданка отнесе ЗАКСА като гост

Алекс Грозданов - MVP! Богданка отнесе ЗАКСА като гост

  • 18 окт 2026 | 18:03
  • 5282
  • 1
Иван Петков на 50: Имам още много мечти и недовършена работа! Свързани са с България

Иван Петков на 50: Имам още много мечти и недовършена работа! Свързани са с България

  • 18 окт 2026 | 17:41
  • 1479
  • 1
Христо Велков: Изключително слаб мач от наша страна

Христо Велков: Изключително слаб мач от наша страна

  • 18 окт 2026 | 17:01
  • 2508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

  • 18 окт 2026 | 19:52
  • 80186
  • 339
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 14872
  • 12
ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 107005
  • 410
Реал Мадрид 4:1 Севиля, красив гол на Диоманде

Реал Мадрид 4:1 Севиля, красив гол на Диоманде

  • 18 окт 2026 | 23:15
  • 6105
  • 79
Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

  • 18 окт 2026 | 23:38
  • 4989
  • 8
Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

  • 18 окт 2026 | 20:24
  • 14508
  • 23