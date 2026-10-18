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Иван Станев: Левски ни надигра, трябваше да влезем мача по друг начин

  • 18 окт 2026 | 23:13
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Наставникът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев призна след загубата от Левски София с 1:3 във финала на WINBET Суперкупа на България 2026, че "сините" са ги надиграли и е трябвало да влязат в мача по друг начин.

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"Левски ни надигра. Трябваше да влезем мача по друг начин. Трудно е като си догонващ, а освен в третия гейм, ние бяхме такива срещу Левски. Въпреки че загубихме Суперкупата, мога спокойно да отлича Стоян Димитров и Димитър Василев. Миналия сезон те не играха като титуляри, но сега вече са в стартовия състав Да имаш дълга резервна скамейка е богатство за всеки треньор. Необходими са няколко мача със заряд като тези сега в София за да се види кой как реагира. Тошко Вълчев се присъедини късно към нас, трябва му още време и ще бъде титуляр", сподели Станев.

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Снимки: Борислав Трошев

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