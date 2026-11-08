Мони Николов: Нямам търпение отново да бъда на игрището

Волейболният Лубе Чивитанова записа пореден силен мач от началото на кампанията, след като се наложи при визитата си на Милано. След края на срещата главните действащи лица в състава на „червено-белите“ споделиха своите впечатления от двубоя и предстоящите предизвикателства.

Алекс и Мони Николови и Лубе прегазиха Милано на Георги Татаров за победа №5

Старши треньорът Джампаоло Медей изрази задоволство от представянето и постоянството на своите състезатели:

„Днес определено показахме стойностна игра. Ефективността ни на сервис бе на много високо ниво през цялата среща, което ни даде спокойствие и свобода на терена. Отборът поддържаше стабилно темпо и същевременно сътвори някои изключително атрактивни отигравания. От този момент нататък насочваме цялото си внимание към Суперкупата, където целта ни ще бъде да покажем най-добрия си волейбол срещу съперници от най-висока класа.“

Либерото Фабио Балазо акцентира върху перфектната серия на тима и запазеното хладнокръвие в ключовите моменти:

„Пет победи от пет изиграни мача са страхотно начало на сезона за нас. В Милано успяхме да запазим нужното спокойствие в моментите, когато домакините оказваха сериозен натиск. Сега ще се насладим на почивния си ден, след което веднага се фокусираме максимално върху битките за Суперкупата.“

Българският разпределител Симеон Николов коментира успешното приключване на натоварения сгъстен цикъл от срещи:

„Изиграхме добър мач като завършек на една изключително интензивна тренировъчна и състезателна седмица, в която взехме пълен актив от точки в три двубоя. Още следващата седмица предстои да се разиграе първият трофей за сезона и нямам търпение отново да бъда на игрището.“

Посрещачът Матия Ботоло подчерта добрата подготовка и изпълнението на тактическите указания след предишния двубой с Модена:

„За нас това беше чудесен мач, най-вече защото приложихме на практика всичко, което треньорът изискваше от нас през седмицата. В залата работихме сериозно върху определени детайли, които изобщо не ни харесаха в сряда вечер срещу Модена. Тази вечер сме изключително удовлетворени както от показаното на полето, така и от крайния резултат.“

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