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Николай Желязков: Изиграхме един добър мач

  • 18 окт 2026 | 22:21
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Треньорът на Левски София Николай Желязков сподели след спечелването на историческата 4-а Суперкупа на България след победата над Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 на финала на WINBET Суперкупа 2026, че наистина се радва за момчетата си, които са изиграли един добър мач.

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"Наистина се радвам за момчетата. Нямаше как да не минем през спадове. Дано тези спадове бъдат по-малко през годината. Хубаво е, че спечелихме Суперкупата. Това ще ни даде самочувствие. Работим добре. Щастлив съм, че тези млади момчета се пребориха. Винаги след такива паузи ритъмът се губи. Нефтохимик изпълни силен начален удар в третия гейм, играе се трудно срещу такъв сервис. Запазихме самообладание в четвъртия гейм. Показахме характер и спечелихме. Адаптацията на новите върви добре. Даваме игрището на всички. Левски триумфира с плеймейкър Петко Петков. Ттой трябва да се подобри на блокада. Имаме двама страхотни състезатели на поста либеро. Щастлив съм, те са интересни и за националния отбор", заяви Желязков след мача.

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Снимки: Борислав Трошев

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