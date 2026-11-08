Драгоман с обрат срещу Дея спорт в Бургас

Отборът на Драгоман записа трета победа за сезона в женската Demax+ Суперлигата, след като обърна и надигра като гост Дея спорт (Бургас) с 3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 26:24) в среща от 5-ия кръг, играна тази вечер в зала "Младост".

Така драгоманки са на 5-о място във временното класиране с 3 победи, 2 загуби и 8 точки. Дея спорт пък се намира на предпоследнаъа 9-а позиция без победа до момента и една единствена спечелена точка.

В 6-ия кръг Драгоман е домакин на Миньор (Перник), докато бургазлийки ще гостуват на шампиона Марица (Пловдив).

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