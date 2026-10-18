Гордан Люцканов: Всички се съмняваха в нас, но не ни пречи да им показваме обратното

Посрещачът на Левски София Гордан Люцканов заяви след спечелването на историческата 4-а Суперкупа на България след победата над Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 на финала на WINBET Суперкупа 2026, че всички са се съмнявали в тях, както всяка година, но не им пречи да им показват обратното.

"Може би ранната подготовката, която започнахме, ни даде леко предимство. Имахме своите трудности, физически не бяхме напълно на 100% готови, но се сборихме като отбор. Както видяхте, много от младите момчета помогнаха за тази победа. Наистина се радвам, че младите се опитват да попиват от нас по-опитните и най-вече от Тошко (б.р. Скримов), защото е най-опитния в отбора. Те дават всичко от себе си всеки ден и то се вижда. Петко Петков израстна страшно много за една година, Ади Ганев помогна много на отбора, всички момчета помогнаха. Всички се съмняваше в нас, както всяка година, но не ни пречи да им показваме обратното", призна Люцканов.