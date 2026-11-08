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Емилета Рачева с 4 точки при загуба на Омичка от Уралочка

  • 8 ное 2026 | 21:07
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Емилета Рачева с 4 точки при загуба на Омичка от Уралочка

Българската волейболистка Емилета Рачева записа 4 точки за Омичка (Омск), който отстъпи като гост на Уралочка-НТМК с 0:3 (20:25, 10:25, 20:25) в среща от 6-ия кръг на руската Суперлига, играна в Нижни Тагил.

Рачева започна като титуляр в третия гейм и завърши с 4 точки (33% ефективност в атака и 7% позитивно посрещане – -1). Българската посрещачка реализира четири от 12-те си нападения и бе ангажирана 14 пъти при посрещането.

Най-резултатна за победителките бе Елизавета Протопопова с 18 точки (2 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака – +14). Екатерина Никитина добави 13 точки (3 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака – +6), а Нина Касаткина завърши с 10 точки (2 блока, 1 ас, 47% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане – +6).

За Омичка най-много реализира Владислава Коржова – 10 точки (3 блока, 29% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане – +2). Анастасия Гвозденко се отчете с 8 точки, а Виктория Велисевич добави 6.

Домакините бяха най-категорични във втория гейм, спечелен с 25:10. Уралочка завърши с 6 аса срещу 1 за съперника и 51% ефективност в атака срещу 30%.

УРАЛОЧКА-НТМК – ОМИЧКА (ОМСК) 3:0 (25:20, 25:10, 25:20)

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