Левски и Нефтохимик излизат в спор за WINBET Суперкупа 2026

Турнирът за WINBET Суперкупа 2026 на България навлиза в решаващата си фаза. Днес (18 октомври) ще се изиграе най-важният двубой от надпреварата - големият финал.

Един срещу друг се изправят шампионът и действащ носител на трофея Левски София и носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас). Сблъсъкът започва в 19:30 ч. в зала "Левски София".

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX Sport One.

"Сините" ще се борят за четвъртата си поредна Суперкупа - от 2023 г. насам.

Левски е първият финалист на WINBET Суперкупа 2026

Бургазлии пък преследват 5-ия си трофей от надпреварата, стартирала през 2016 г. Именно нефтохимиците са първият ѝ притежател, печелят я и в следващите две години. Както и през 2020 г. Ако триумфират и днес, ще бъдат най-титулуваният отбор в турнира.

Нефтохимик обърна ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупа 2026

По пътя към финала столичани отстраниха Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:0 гейма, а воденият от Иван Станев тим надделя над ЦСКА в драма със страхотен обрат.

Любопитното е, че Николай Желязков вдига първата си Суперкупа с Нефтохимик през 2020 г. От 2023 г. насам триумфира 3 пъти с с Левски София.

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Снимки: AI