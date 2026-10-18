MVP - Лазар Бучков: Бяхме подготвени да спечели Суперкупата!

Левски София спечели Суперкупата на България по волейбол за мъже. "Сините" триумфираха за четвърта поредна година с трофея, след като се наложиха с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) срещу Нефтохимик 2010.

Левски София и Нефтохимик 2010 са рекордьори по спечелени Суперкупи на страната с по 4 трофея. През миналия сезон двата отбора отново завършиха при същия резултат в решителния двубой за Суперкупата.

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“Ние излязохме, за да защитим Супрекупата. На мен ми е втора подред. Излязохме с хъс да спечелим. Сега остава сама до празнуваме. Левски набляга да развива млади състезатели. Момчетата се справиха перфектно. На някои от момчета им бе първи мач с мъжете и спечелихме Суперкупа. Чувствам се подготвен. Играхме 15 приятелски мача и бяхме подготвени напълно за Суперкупата”, заяви Лазар Бучков.

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Снимки: Борислав Трошев