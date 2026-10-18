Кристиян Титрийски: Уча се да нося отговорност

Левски София спечели Суперкупата на България по волейбол за мъже. "Сините" триумфираха за четвърта поредна година с трофея, след като се наложиха с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) срещу Нефтохимик 2010.

Левски София и Нефтохимик 2010 са рекордьори по спечелени Суперкупи на страната с по 4 трофея. През миналия сезон двата отбора отново завършиха при същия резултат в решителния двубой за Суперкупата.

Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

“Много се радвам, че Левски всяка година се бори за медалите. В спорта е най-трудно да повториш един такъв голям успех. Радвам се, че го правим с много млади играчи. Някои от тях дори нямат 18 години. Ако на 21 години съм опитен? Израснах в Хавай. Уча се да нося отговорност. Радваме се, че ми се дава тази възможност. В Хавай спечели титлата през втората година. Сега ще се опитам да го пренеса и тук”, заяви Кристиян Титрийски след мача.

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“Тодор Скримов внася едно уникална спокойствие на полето. Горден Люцканов също. Скримов е човек, който може да не получи и една топка и да донесе победата, когато трябва. Той продължава да играе на идна страхотно ниво. Той все още може да играе в чужбина. Радвам се ,ч той ми е съотборник и мога да се уча от него”, добави Титрийски.

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