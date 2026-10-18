Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Кристиян Титрийски: Уча се да нося отговорност

  • 18 окт 2026 | 22:06
  • 206
  • 0

Левски София спечели Суперкупата на България по волейбол за мъже. "Сините" триумфираха за четвърта поредна година с трофея, след като се наложиха с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) срещу Нефтохимик 2010.

Левски София и Нефтохимик 2010 са рекордьори по спечелени Суперкупи на страната с по 4 трофея. През миналия сезон двата отбора отново завършиха при същия резултат в решителния двубой за Суперкупата.

Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа
Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

“Много се радвам, че Левски всяка година се бори за медалите. В спорта е най-трудно да повториш един такъв голям успех. Радвам се, че го правим с много млади играчи. Някои от тях дори нямат 18 години. Ако на 21 години съм опитен? Израснах в Хавай. Уча се да нося отговорност. Радваме се, че ми се дава тази възможност. В Хавай спечели титлата през втората година. Сега ще се опитам да го пренеса и тук”, заяви Кристиян Титрийски след мача.

2 Суперкупа на България/ Левски София : Нефтохимик 2010 (Бургас)

“Тодор Скримов внася едно уникална спокойствие на полето. Горден Люцканов също. Скримов е човек, който може да не получи и една топка и да донесе победата, когато трябва. Той продължава да играе на идна страхотно ниво. Той все още може да играе в чужбина. Радвам се ,ч той ми е съотборник и мога да се уча от него”, добави Титрийски.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стигнаха до 1/4-финалите на последния Фючърс в Алания

  • 18 окт 2026 | 20:06
  • 639
  • 0
Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

  • 18 окт 2026 | 21:37
  • 11439
  • 11
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех

  • 18 окт 2026 | 18:50
  • 2012
  • 1
Алекс Грозданов - MVP! Богданка отнесе ЗАКСА като гост

Алекс Грозданов - MVP! Богданка отнесе ЗАКСА като гост

  • 18 окт 2026 | 18:03
  • 5019
  • 1
Иван Петков на 50: Имам още много мечти и недовършена работа! Свързани са с България

Иван Петков на 50: Имам още много мечти и недовършена работа! Свързани са с България

  • 18 окт 2026 | 17:41
  • 1373
  • 0
Христо Велков: Изключително слаб мач от наша страна

Христо Велков: Изключително слаб мач от наша страна

  • 18 окт 2026 | 17:01
  • 2404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

  • 18 окт 2026 | 19:52
  • 75432
  • 302
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 7057
  • 5
ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 103233
  • 400
Реал Мадрид 0:0 Севиля, натиск на домакините

Реал Мадрид 0:0 Севиля, натиск на домакините

  • 18 окт 2026 | 22:00
  • 2389
  • 7
Ювентус 0:1 Лацио, гол на Оливер Провстгор

Ювентус 0:1 Лацио, гол на Оливер Провстгор

  • 18 окт 2026 | 21:45
  • 1773
  • 0
Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

  • 18 окт 2026 | 20:24
  • 12440
  • 21