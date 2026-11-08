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Микаела Стоянова най-резултатна за Мачерата срещу Конеляно

  • 8 ное 2026 | 19:55
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Микаела Стоянова най-резултатна за Мачерата срещу Конеляно

Българската националка Микаела Стоянова изигра добър мач, но нейният ЦБФ Балдучи ХР (Мачерата) загуби гостуването си на Просеко ДОК А. Караро Имоко (Конеляно) с 0:3 (20:25, 22:25, 21:25) в среща от 7-ия кръг на италианската Серия А1. Двубоят се игра пред 4993 зрители в „Палаверде“.

Микаела Стоянова започна като титуляр и в трите гейма и стана най-резултатна за своя отбор с 14 точки (2 аса, 42% ефективност в атака – +4). Българската диагоналка реализира 12 от 28-те си нападения.

Мачерата оказа съпротива на фаворита и водеше с 16:14 в първия гейм, но домакините обърнаха резултата. В следващите две части Конеляно имаше преднина от 21:18 и успя да я превърне в чиста победа.

Най-резултатна за победителките и MVP на срещата стана Анна Пиовезан със 17 точки (1 блок, 48% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане – +11). Чжу Тин добави 13 точки (2 блока, 52% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане – +10), а Линда Манфредини завърши с 10 точки, включително 5 блока.

Освен Стоянова, за гостенките двуцифрен актив записа Никол Пиомбони с 12 точки (2 блока, 33% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане – +9).

Конеляно имаше категорично предимство на блокада – 13:4, докато Мачерата реализира всичките четири аса в двубоя.

КОНЕЛЯНО – МАЧЕРАТА 3:0 (25:20, 25:22, 25:21)

КОНЕЛЯНО: Яо Ди, Мерит Адигве 8, Чжу Тин 13, Анна Пиовезан 17, Линда Манфредини 10, Анастасия Чекулаев 5 – Моника Де Дженаро – либеро (Габриела Гимараеш, Рафаела Фоли, Изабел Хок 7, Елена Аричи, Йоанна Волош, Фатумата Сила)
Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ.

МАЧЕРАТА: Роберта Караро 1, МИКАЕЛА СТОЯНОВА 14, Сюзан Схют 4, Никол Пиомбони 12, Алесия Мацон 7, Бианка Фариол 4 – Джорджа Кафорио – либеро (Киара Ландучи, Азия Бонели, Мелиса Тези, Алесия Мацаро 2, Беатриче Гардини, Клара Декортес 2)
Старши треньор: ВАЛЕРИО ЛИОНЕТИ.

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