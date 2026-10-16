Гасперини даде информация за новите контузии и обясни “аномалията” срещу Реал Мадрид

На пресконференцията си преди мача с Дженоа наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини потвърди, че контузиите на халфа Ману Коне и нападателя Пауло Дибала при загубата с 3:4 от Реал Мадрид в Шампионската лига не са сериозни. Също така той определи това поражение като аномалия заради трите допуснати гола от късни корнери, но отново призна, че в заключителните минути на двубоя неговият отбор е изпитвал страх.

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“Коне премина ядрено-магнитен резонанс и има контузия от ниска степен. Не е особено сериозна, но той се нуждае от необходимото време за възстановяване. Надяваме се да е на разположение за мача със Сасуоло точно преди паузата заради националните отбори. Що се отнася до Дибала, нямаме особени притеснения. Той има натрупана умора в прасеца, като се надяваме да е готов за игра още следващата седмица. Предвид тази ситуация, Лоренцо Пелегрини може да се върне малко назад. Дано да възстановим Браян Кристанте за мача с Наполи или за следващия двубой. Сантиаго Кастро е ценен играч и вече се е справял добре в нашето първенство, а предстоящата среща е чудесна възможност за него. Утре ще се нуждаем от сила, вяра и енергия. Връщаме се към първенството като един от лидерите. Ще имаме духа, манталитета и енергията да се опитаме да спечелим, защото победите утвърждават играчите.

Roma coach Gian Piero Gasperini hopes Manu Koné will be fit again before the next international break after suffering a first-degree muscle injury, while Paulo Dybala could be back next week. https://t.co/eCgWVTI62h — Football Italia (@footballitalia) October 16, 2026

По време на корнерите срещу Реал Мадрид имаше страх и липса на реакция, което не ни се беше случвало преди това. Що се отнася до смените ни, всички се справиха добре. За съжаление, рано загубихме Коне и така похабихме една от смените ни. Необичайно беше да допуснем голове от тези корнери, но трябва да ги анализираме. Психологическият удар дойде, щом резултатът стана 3:2. Трябва да работим върху това и да го поправим. Този тим не бива да се чувства длъжен да спечели Шампионската лига, Скудетото или каквото и да било. Вместо това отборът трябва да изразява себе си. Ако получиш гол, мотивацията ти не бива пада. Според мен представянето винаги е от значение. Знаем, че мачовете често се решават в заключителните минути, както го показахме с победите ни срещу Парма и Аталанта. От друга страна, може би точно в този период страдахме срещу Интер, Ювентус и Реал Мадрид.

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За мен загубата на интензитет е фалшив проблем, особено при наличието на пет смени. Това е модерен футбол и трябва да играеш в продължение на 90 минути. Обръщали сме мачове, а понякога и нас са ни обръщали. В последните 15 минути, когато двубоят е равностоен, смените и определени ситуации носят голяма тежест. Но това не е проблем, освен че играем доста мачове и някои футболисти могат да изпитат лек спад. Няма съмнение, че мачовете продължават 90 минути. Случилото се срещу Реал Мадрид беше аномалия: три гола от статични положения. Но всеки е свободен да го интепретира както си иска. Разбираемо е, че някои играчи могат да се чувстват уморени. Също така е необходимо да разширим състава. Така че футболисти като Кастро и Родриго Мора, които със сигурност ще играят утре, трябва да натрупат самочувствие.

Roma coach Gian Piero Gasperini insists that the three goals conceded in seven minutes against Real Madrid were an ‘anomaly’ but notes that he needs a ‘deeper squad’ to cope with three competitions. https://t.co/NCj8pClKNK — Football Italia (@footballitalia) October 16, 2026

Утре ще бъде нашият трети мач за седем дни, а във вторник ще изиграем четвърти за десет дни. Футболът се промени, така че или се адаптираме, или понасяме последствията. Трябва да повишим нивото на всички, включително това на младоците, които ще трябва да ни помогнат да победим Дженоа утре. Това няма да бъде лесен мач. Притеснява ме това, че ще имаме твърде малко налични резерви, като на някои позиции може да има дебют на играч от Примаверата. Да, нуждаем се от нови попълнения, но днес нищо не можем да направим. Ако го бях заявил още през август, хората щяха да кажат, че се оплаквам. В наши дни евроучастниците не могат да си позволят същите състави като преди няколко години. Ние обаче никога няма да се ограничим до едва десетина играчи, тъй като можем да ползваме такива от школата ни. Предвид настоящата програма, отборите в евротурнирите имат толкова много мачове, че е ключово да разполагат с по-дълбок състав”, коментира Гасперини.

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Снимки: Gettyimages