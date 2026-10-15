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Контузията на халф на Рома е по-лека от очакваното

  • 15 окт 2026 | 19:00
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Контузията на халф на Рома е по-лека от очакваното

Халфът на Рома Ману Коне напусна терена срещу Реал Мадрид (3:4) още в 17-ата минута със сълзи в очите. Медицинските прегледи обаче са показали, че френският национал не е скъсал мускул на дясното бедро, каквито опасения имаше, а страда от разтежение, както заяви и треньорът на тима Джан Пиеро Гасперини, пише вестник "Льо Паризиен".

Дибала и Коне се контузиха срещу Реал Мадрид
Дибала и Коне се контузиха срещу Реал Мадрид

Въпреки сравнително добрата новина за състоянието му, той ще бъде извън терените поне няколко седмици, за да се възстанови напълно. Това ще го извади и от следващите мачове на националния тим на Франция в Лигата на нациите, които са през ноември. Нападателят Пауло Дибала също напусна терена с принудителна смяна заради физически проблем, като първоначалните прогнози са, че става въпрос само за мускулна преумора.

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Снимки: Gettyimages

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