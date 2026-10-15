Моуриньо след драмата в Рим: Невъзможно е Реал да бъде спрян!

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо заяви, че воденият от него тим е бил напълно неудържим в заключителните 20 минути при драматичния обрат с 4:3 срещу Рома в Шампионската лига. Португалският специалист се завърна на „Олимпико“ за първи път като опонент и бе посрещнат изключително емоционално от трибуните, включително с гигантски транспарант, изобразяващ триумфа му с трофея от Лигата на конференциите.

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„На практика станахме свидетели на два отделни мача в един. През първата част Рома доминираше във всяко едно отношение, но през последните двадесет минути Реал Мадрид беше невъзможно да бъде спрян“, започна Моуриньо след края на мача.

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Срещата обаче вървеше кошмарно за гостите, след като „вълците“ изградиха преднина от 3:1 благодарение на попадение на Мартен де Роон и два гола на Дониел Мален. В заключителната част на сблъсъка силата на мадридчани при статичните положения си каза думата. С голове на Карлос Еспи, Ендрик и бившия бранител на римляните Антонио Рюдигер между 83-тата и 90-ата минута испанският гранд сътвори феноменален обрат.

„Съперникът ни изненада в началото, като позиционира Матиас Соуле на фланга и създаде числено превъзходство там. Допуснахме нелеп гол, какъвто на това ниво е недопустимо да се получава. При резултат 1:3 може би всички помислиха, че двубоят е решен, но единствените, които бяха напълно изчерпани, бяха футболистите на Рома. Изключително трудно е да поддържаш подобен стил и интензитет през всичките деветдесет минути. Направихме офанзивни промени, защото нямаше разлика дали ще загубим с три, четири или пет гола, а домакините просто не издържаха на лавината от атаки, която стоварихме върху тях“, каза Моуриньо.

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Ключова роля за успеха изигра появилият се като резерва Ендрик – състезател, когото Рома опита да привлече през лятото и се надява да вземе под наем през януарския трансферен прозорец. Моуриньо обаче категорично отхвърли такава вероятност.

„Вчера ме попитаха дали Рома може да вземе Ендрик под наем и отговорих, че това е невъзможно. Невъзможно е, защото познавам таланта му и знам на какво е способен. Жал ми е за Марио Ермосо, който трябваше да се бори с Ян Диоманде в продължение на 70 минути, направо го смазахме. След това се появи Кулиеракис, но и той не можеше да направи много“, каза още Моуриньо.

Това е пореден случай през настоящата европейска кампания, в който мадридчани измъкват победа срещу италиански опонент, без да са убедителни през цялото време, след като преди това надвиха Интер с 2:1 на „Бернабеу“ в също толкова хаотичен двубой.

Попитан за жеста си към трибуните след последния съдийски сигнал, Моуриньо побърза да разсее всякакви съмнения за напрежение.

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„Не означаваше нищо особено. Спечелихме и просто празнувах. Изпитвам огромно и неподправено уважение към Рома“, завърши Моуриньо.

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