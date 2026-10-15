Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Реал Мадрид

Рюдигер: Щастлив съм, но усещането е горчиво-сладко

  • 15 окт 2026 | 04:29
  • 232
  • 0
Рюдигер: Щастлив съм, но усещането е горчиво-сладко

Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер изрази задоволството си от драматичната победа с 4:3 като гост на италианския Рома в зрелищен мач от основната фаза на Шампионската лига. Германският национал, който отбеляза победното попадение в края на срещата на стадион „Олимпико“, похвали съотборниците си за проявения характер и призна, че е изпитал смесени емоции заради миналото си при „джалоросите“.

"Тези три точки са наистина изключително важни, защото Рома е много корав тим и труден опонент. Те се представиха добре и се възползваха максимално от нашите грешки. Начинът обаче, по който отвърнахме на удара и се преборихме в края, е точно това, което се изисква от нас: да играем с повече решителност, повече кураж и много по-голяма вяра“, заяви Рюдигер.

Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си
Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

Той коментира и факта, че донесе трите точки на „кралския клуб“ с гол във вратата на бившия си отбор.

„Щастлив съм, че вкарах победното попадение. Разбира се, усещането е горчиво-сладко, но това е футболът. Рома винаги ще заема специално място в моето сърце", допълни германецът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ерлинг Холанд счупи рекорд на Меси

Ерлинг Холанд счупи рекорд на Меси

  • 15 окт 2026 | 04:02
  • 416
  • 0
Винисиус: Постоянно ме фаулират, а накрая аз съм наказан

Винисиус: Постоянно ме фаулират, а накрая аз съм наказан

  • 15 окт 2026 | 03:31
  • 542
  • 0
Лисандро Мартинес: Говорих с ярост, но това е, защото искам да побеждаваме

Лисандро Мартинес: Говорих с ярост, но това е, защото искам да побеждаваме

  • 15 окт 2026 | 02:55
  • 788
  • 0
Дезире Дуе: Всеки футболист иска да участва в подобни мачове

Дезире Дуе: Всеки футболист иска да участва в подобни мачове

  • 15 окт 2026 | 02:27
  • 461
  • 0
Ковач: Напълно заслужено загубихме

Ковач: Напълно заслужено загубихме

  • 15 окт 2026 | 01:56
  • 629
  • 0
Емери: Този успех ни дава самочувствие

Емери: Този успех ни дава самочувствие

  • 15 окт 2026 | 01:33
  • 684
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Порой от голове в Шампионската лига - 46 попадения в 9 мача

Порой от голове в Шампионската лига - 46 попадения в 9 мача

  • 15 окт 2026 | 00:00
  • 18045
  • 4
ПСЖ сломи Ман Сити в мач, който ще се помни дълго

ПСЖ сломи Ман Сити в мач, който ще се помни дълго

  • 14 окт 2026 | 23:55
  • 20901
  • 76
Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

  • 14 окт 2026 | 23:56
  • 23837
  • 249
Ботев (Пд) сгъна адаша си от Враца и чака ЦСКА или ЦСКА 1948 на полуфинал

Ботев (Пд) сгъна адаша си от Враца и чака ЦСКА или ЦСКА 1948 на полуфинал

  • 14 окт 2026 | 20:55
  • 34095
  • 48
Дебютни голове на Баркола и Араухо дадоха тон на Ливърпул за най-резултатната победа при Ираола

Дебютни голове на Баркола и Араухо дадоха тон на Ливърпул за най-резултатната победа при Ираола

  • 14 окт 2026 | 21:36
  • 20326
  • 17
Страхотна трета четвърт изстреля Апоел към гръмка победа в "Арена София"

Страхотна трета четвърт изстреля Апоел към гръмка победа в "Арена София"

  • 14 окт 2026 | 21:00
  • 8781
  • 1