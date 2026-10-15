Рюдигер: Щастлив съм, но усещането е горчиво-сладко

Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер изрази задоволството си от драматичната победа с 4:3 като гост на италианския Рома в зрелищен мач от основната фаза на Шампионската лига. Германският национал, който отбеляза победното попадение в края на срещата на стадион „Олимпико“, похвали съотборниците си за проявения характер и призна, че е изпитал смесени емоции заради миналото си при „джалоросите“.

"Тези три точки са наистина изключително важни, защото Рома е много корав тим и труден опонент. Те се представиха добре и се възползваха максимално от нашите грешки. Начинът обаче, по който отвърнахме на удара и се преборихме в края, е точно това, което се изисква от нас: да играем с повече решителност, повече кураж и много по-голяма вяра“, заяви Рюдигер.

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Той коментира и факта, че донесе трите точки на „кралския клуб“ с гол във вратата на бившия си отбор.

„Щастлив съм, че вкарах победното попадение. Разбира се, усещането е горчиво-сладко, но това е футболът. Рома винаги ще заема специално място в моето сърце", допълни германецът.

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