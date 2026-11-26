Гасперини: Не изневерихме на стила си срещу най-добрия отбор в Европа

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини не скри своята гордост, след като тактическият му план проработи и донесе престижно равенство 2:2 при визитата на Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

„Изключително щастлив и горд съм от това, което показахме тази вечер. Беше ясно, че няма да изневерим на стила си, дори срещу най-силния тим на континента в момента, какъвто безспорно е ПСЖ. Те разполагат с огромен индивидуален талант, но също така и с перфектна тактическа организация. За нас това беше важен тест, който ще анализирам обстойно, защото наученото ще ни послужи както в Серия "А", така и в Шампионската лига", коментира Гасперини.

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„Мален натрупа солиден брой мачове, включително с националния отбор, така че бе напълно справедливо Кастро да получи своя шанс. Освен това планът беше да го пуснем в игра през второто полувреме, когато всъщност се решава изходът на двубоите. Дибала се завърна едва в мача с Парма след повече от месец отсъствие и се налагаше да го съхраним. Кристанте също игра непрекъснато, а Пизили се представи блестящо на неговото място. Знаехме отлично, че ако останем близо в резултата, втората част ще бъде определяща", обясни треньорът на "джалоросите".

По повод коментарите на легендарния Фабио Капело, който се усъмни дали Рома не жертва европейските си амбиции заради вътрешното първенство, Гасперини реагира с усмивка: „Тази вечер съм повече от доволен. Знаех, че поемам риск, но виждам как момчетата израстват. Подобни битки дават огромен импулс на целия състав".

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Наставникът не спести похвалите си и за израстването на Матиас Соуле:

„Той е не само силен играч, но и изключително позитивен характер, който иска да прогресира и възприема бързо. Едва на 23 години е и вече действа много по-зряло на терена. Моята задача е да извличам максимума от тези футболисти и да им помагам да разгърнат потенциала си".

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Снимки: Gettyimages