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Историческо: за първи път италианците са кръгла нула в ШЛ

  • 15 окт 2026 | 11:00
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Италианските представители в Шампионската лига поставиха срамен прецедент със своите поражения през тази седмица. За първи в историята отборите от Серия "А" допуснаха четири загуби в един кръг от турнира.

Във вторник италианският първенец Интер изненадващо остъпи с 3:4 като домакин на белгийския шампион Брюж. Освен това за първи път от 2010 година насам “нерадзурите” получиха три гола на “Джузепе Меаца” от един играч - Николо Тресолди, като преди това същото постигна Гарет Бейл с екипа на Тотнъм. По същото време вицешампионът Наполи допусна обрат и претърпя поражение с 1:3 при гостуването си на испанския Виляреал. Така и двата италиански тима имат по две загуби в турнира през този сезон, след като в първия кръг испанкият колос Реал Мадрид спечели с 2:1 срещу Интер на “Бернабеу”, а английският шампион Арсенал надви “партенопеите” с 1:0 като гост.

В единия ранен мач в сряда Комо загуби с 2:3 при визитата си на нидерландския гранд Фейенорд. Именно съставът на Сеск Фабрегас донесе единствената италианска победа в ШЛ през настоящата кампания, печелейки с 4:1 като домакин на германския РБ Лайпциг в първия кръг. Снощи имаше още една загуба за Калчото, след като Рома поведе с 3:1 на Реал Мадрид на “Олимпико”, но получи три късни гола след корнери и в крайна сметка загуби с 3:4. Преди това “вълците” стигнаха само до реми 1:1 като гости на турския Фенербахче.

Така равносметката от досегашното италианско участие в ШЛ през сезона е една победа, едно равенство и шест загуби.

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Снимки: Gettyimages

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