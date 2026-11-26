Ханзи Флик подобри рекорд на Гуардиола

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик постави нов рекорд в Шампионската лига при убедителната победа на каталунците с 4:1 като гости на азербайджанския Сабах в двубой от петия кръг на основната фаза на турнира.

Германският специалист се превърна в треньора, чиито отбори най-бързо са достигнали границата от 150 отбелязани гола в най-престижния европейски клубен турнир. За целта на Флик бяха необходими едва 49 мача начело на Байерн (Мюнхен) и Барселона. Досегашният рекорд принадлежеше на Джосеп Гуардиола, чиито отбори достигнаха същата кота след 65 срещи.

Така възпитаниците на Флик бележат средно по 3,06 гола на мач в Шампионската лига, а германецът подобри постижението на своя колега с цели 16 двубоя.

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Успехът в Баку бе и 48-ата победа на Барселона с разлика от поне три гола в 135 мача под ръководството на Флик. Това означава, че в над 35% от срещите си с германския специалист начело каталунците са разгромявали своите съперници.

Най-често от головата мощ на Барселона е страдала Валенсия – четири пъти. По три тежки поражения са инкасирали Атлетик Билбао, Майорка и Севиля. Сред отборите, които на два пъти са губили с поне три гола разлика от каталунците, е и големият съперник Реал Мадрид (0:4 и 2:5).

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Испанският шампион продължава да демонстрира впечатляваща форма и от началото на настоящия сезон. Барселона спечели 16 от първите си 18 официални мача във всички турнири, като все още няма равенство. Единствените поражения на каталунците са от Пари Сен Жермен (2:4) в Шампионската лига и от Реал Мадрид (1:2) в Ла Лига.

С победата над Сабах отборът на Флик постигна пети пореден успех във всички турнири, а на 29 ноември ще се изправи срещу Депортиво Ла Коруня в испанското първенство.

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Снимки: Imago