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Дибала и Коне се контузиха срещу Реал Мадрид

  • 15 окт 2026 | 05:24
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Дибала и Коне се контузиха срещу Реал Мадрид

Лазаретът на Рома се увеличи с още две ключови имена, след като Пауло Дибала и Ману Коне получиха травми по време на сблъсъка от Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Дългоочакваната европейска вечер, отбелязваща първия двубой от най-престижния клубен турнир на „Стадио Олимпико“ от над седем години насам, бе помрачена от здравословните проблеми в състава на „вълците“. Старши треньорът Джан Пиеро Гасперини нееднократно е изразявал тревога от късата резервна скамейка на тима при паралелното участие в Серия А и на европейската сцена.

Неприятностите за римляните започнаха още в 17-ата минута, когато френският национал Ману Коне напусна терена със сълзи на очи заради съмнения за сериозна травма. Ситуацията се влоши допълнително на почивката, когато Дибала не се завърна за второто полувреме и бе заменен от Родриго Мора.

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Според информация на „Скай Спорт Италия“, аржентинецът има мускулен проблем и ще трябва да премине допълнителни изследвания, за да се установи точният характер на повредата. Въпреки че през настоящата кампания Дибала навлезе в добър ритъм с поредица от мачове като титуляр, мускулните неразположения остават хроничен фактор в кариерата на „Ла Хоя“.

Кадровият дефицит в лагера на „джалоросите“ става все по-осезаем. Вратарят Миле Свилар е аут за поне месец заради фрактура на пръст на крака, докато полузащитникът Браян Кристанте продължава да лекува контузия в коляното.

Високоинтензивният тактически стил, изискван от Гасперини, поставя играчите под огромно физическо натоварване, което при настоящата ограничена ротация създава предпоставки за още здравословни проблеми в състава.

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Снимки: Gettyimages

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