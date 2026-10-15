Ендрик: Говорех с Бог на скамейката, обърнах се и ме повикаха

Младият бразилски нападател Ендрик бе избран за играч на мача, след като се превърна в главното действащо лице за грандиозния обрат на Реал Мадрид с 4:3 като гост на Рома. Талантът се появи на терена на „Стадио Олимпико“ в 68-ата минута при изключително тежък пасив от 1:3 за своя тим и моментално преобрази играта в атака. С невероятен устрем бразилецът отбеляза ключовото попадение за 3:3 в 85-ата минута, когато засече с глава перфектно центриране от ъглов удар на Арда Гюлер. Това попадение даде криле на „белия балет“ за пълния обрат в заключителните секунди на срещата. След края на двубоя героят за мадридчани не скри силните си емоции.

„Все още усещам тръпката от мача, трудно ми е да го опиша. Бях на пейката и си говорех с Бог. Когато се обърнах, ме извикаха да влизам. Продължих да говоря с Него, не очаквах, че ще се появя толкова рано в игра. Искам само да помагам на отбора си и на наставника. Най-важното е Реал да печели. Ако спра да давам всичко от себе си за победите, пръв ще си тръгна. Да бъдеш част от Реал Мадрид е трудно предизвикателство и ще се боря за мястото си всеки ден“, заяви Ендрик.

Той описа и атмосферата около своето появяване на терена, когато отборът изоставаше в резултата:

„Беше сложна ситуация. Бях до Моу, наведех глава, а когато я вдигнах, Мален вече бе реализирал поредния гол. Но ние сме Реал Мадрид и се борим във всяка една среща, без значение от обстоятелствата. Точно това показахме на терена. Продължаваме напред – предстоят ни решителни битки в Шампионската лига, за Купата, в Ла Лига и във всички останали надпревари, а ние искаме да спечелим всеки трофей“, допълни бразилецът.

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Попитан дали очаква по-често да започва като титуляр, нападателят подчерта клубния приоритет над индивидуалните желания.

„Не знам. Треньорите не правят това, което е най-добро за даден футболист, а това, което е най-правилно за целия тим. Аз ще продължа да се раздавам и да работя упорито всеки ден, за да бъда полезен на колегите си. Това ще правя през цялата си кариера“, каза нападателят.

Офанзивният играч коментира и наложеното наказание на своя съотборник и сънародник Винисиус:

„В крайна сметка бяхме наясно, че санкцията трябваше да бъде за два мача, но дълбоко в себе си знаехме, че няма да остане само толкова. Това, което правят с Вини, е пълно безумие и явно няма да се промени. Знаехме, че ще го атакуват. Той обаче е изключително силен характер, който преодолява всякакви трудности. Когато се завърне в игра, ще бъде по-силен от всякога“, завърши Ендрик.

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Снимки: Gettyimages