Киву: В Шампионската лига не може да доминираш от първата до последната минута

Кристиан Киву похвали представянето и характера на Интер при успеха с 2:0 над Щутгарт в Шампионската лига. Наставникът на "нерадзурите" подчерта, че в най-престижния европейски клубен турнир е невъзможно даден отбор да диктува темпото през всичките деветдесет минути.

„Заложихме на правилна нагласа, отлична организация и висока интензивност, осъзнавайки, че двубоите в Шампионската лига не са леки и че няма как да доминираш от първия до последния съдийски сигнал“, сподели Киву.

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„В определени етапи от мача трябва да останеш концентриран, да се възползваш максимално от грешките на опонента и да действаш проактивно, когато се отвори такава възможност. Важно е правилно да се разчитат отделните моменти в двубоя", изтъкна румънският специалист.

„Справихме се отлично и не позволихме натискът им в първите двадесет минути да ни разколебае. Приехме факта, че трябва да се защитаваме по-дълбоко в нашата половина, но въпреки това запазихме енергията и пресирахме притежателя на топката. Неутрализирахме центриранията, тъй като знаехме колко опасни могат да бъдат по фланговете", обясни Киву.

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„Ролята на треньора е да предава нужната мотивация преди всеки двубой. Не винаги е лесно да се поддържа едно и също ниво – понякога се получава по-добре, понякога не чак толкова. Основното е съставът да остане сплотен и никой да не търси вината в другия“, допълни треньорът на Интер.

„Стремим се да надграждаме във всяко състезание. Няма как винаги да бъдем съвършени, но отношението и характерът не бива да отсъстват. Показахме ги в пълна сила тази вечер и победата не е случайна", каза още Киву.

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Снимки: Gettyimages