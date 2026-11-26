Луис Енрике: Доволен съм от точката, можехме и да загубим

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике сподели впечатленията си след вълнуващото равенство 2:2 срещу Рома в двубой от 5-ия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

Испанският специалист призна високото ниво на съперника и подчерта сложността на срещата за неговите футболисти.

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„Без никакво съмнение това бе най-тежкият мач за Пари Сен Жермен от началото на сезона. Изправихме се срещу Рома - отбор, чиято класа отлично познавахме", коментира Луис Енрике.

"Съставът на Гасперини показа изключителен характер и агресия още от първите секунди, като реализираха още при първата си голова възможност. Беше изключително трудно предизвикателство, което потвърдиха и самите футболисти. Поздравявам съперника", продължи с комплиментите по адрес на бившия си отбор испанецът.

"Напълно доволен съм от спечелената точка, защото мачът можеше да завърши и с поражение за нас“, добави Луис Енрике.

В следващия 6-и кръг от турнира на 8 декември парижани ще гостуват на Астън Вила.

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Снимки: Imago