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Съставите на Рома и Реал Мадрид

  • 14 окт 2026 | 21:06
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Съставите на Рома и Реал Мадрид

Рома посреща Реал Мадрид на „Олимпико“ в един от най-очакваните двубои от втория кръг на основната фаза, като срещата носи и силен подтекст – Жозе Моуриньо се завръща в Рим начело на „кралския клуб“. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на срещата в реално време.

РОМА - РЕАЛ МАДРИД

ШАМПИОНСКА ЛИГА, ОСНОВНА ФАЗА

II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Рома: 95. Голини, 23. Манчини, 5. Н'Дика, 22. Ермосо, 20. Молина, 15. де Роон, 17. Коро, 43. Уесли, 21. Дибала, 18. Соуле, 14. Мален
Старши треньор: Джан Пиеро Гасперини

Реал Мадрид: 1. Куртоа, 24. Дъмфрис, 16. Конате, 22. Рюдигер, 17. Кукурея, 8. Валверде, 14. Чуамени, 25. Диоманде, 5. Белингам, 10. Мбапе, 7. Винисиус Жуниор
Старши треньор: Жозе Моуриньо

НАЧАЛО: 14 октомври 2026 г. (сряда) | 22:00 часа
СТАДИОН: „Олимпико“, Рим (Италия)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Франсоа Летексие (Франция)

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